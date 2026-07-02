‘Onarıcı Tarım Projesi’yle verimlilik artacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Küresel ölçekte temel hammaddeleri­nin yüzde 27,6’sını onarıcı ta­rım uygulayan çiftçilerden te­min eden ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Nestlé, Türkiye’de de yeni bir proje başlattı.

‘Ona­rıcı Tarım: Buğdayın İzinde’ projesi kapsamında toprağın korunması ve iyileştirilmesi, su kaynaklarının etkin yöneti­mi ve biyoçeşitliliğin destek­lenmesi yoluyla hem tarımsal verimliliğin hem de çiftçilerin uzun vadeli dayanıklılığının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Toprak sağlığını ve ürün ve­rimliliğini de destekliyor.

Çift­çilerle birlikte yerel koşullara uygun çözümler geliştiren şir­ket, bu yaklaşımla üreticilerin geçim kaynaklarını güçlendir­meyi ve iklim değişikliğinin ta­rımsal üretim üzerindeki etki­lerine karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamasında buğ­day, mısır, şeker pancarı ve süt üretimi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bugün 100’den fazla çiftçiyle yaklaşık 500 hektarlık alanda yürütülen proje kapsamında, 2030 yılına kadar 400 çiftçiye ve 2 bin hek­tarlık uygulama alanına ulaşıl­ması hedefleniyor.

Hedef 5 yılda 20 bin gence ulaşmak

Şirket, onarıcı tarım dönü­şümünü uzun vadede sürdürü­lebilir kılmak amacıyla genç­lerin tarıma katılımını ve yeni nesil tarım girişimlerinin ge­lişimini destekliyor.

Bu doğ­rultuda, Türkiye’deki 120’nci yılında tarım girişimciliği yaklaşımını ‘Genç İşi Tarım’ programıyla hayata geçiriyor. Program, gençleri girişimci­lik, teknoloji ve onarıcı tarım alanlarında destekleyerek ta­rımda yenilikçi iş modellerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamın­da fikir maratonu ve kuluçka aşamalarında olgunlaşan pro­jelere toplam 1,5 milyon lira hi­be desteği sağlanarak yeni ta­rım girişimlerinin hayata ge­çirilmesi destekleniyor. Beş yıl içinde 20 binden fazla gence ulaşması hedeflenen program­la şirket, tarımı gençler için sürdürülebilir, üretken ve gele­ceği olan bir alan haline getir­meyi amaçlıyor.

“Tarımsal değer zinciri kapsayıcı bir yapı kurmaktan geçiyor”

Gıda sistemini geleceğe ta­şırken değer zincirinin bütü­nünde dayanıklı ve kapsayıcı bir model inşa etmenin strate­jik önemine dikkat çeken Nest­lé Türkiye CEO’su Leszek Wa­cirz, “Gıda üretiminin gelece­ğinin tarımsal değer zincirinin tamamında daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yapı kurmaktan geçtiğine ina­nıyoruz.

Dönüşümün merkezi­ne tarımı, toprağı ve çiftçiyi al­dık. Onarıcı tarım yaklaşımıyla yalnızca bugünün üretim ihti­yaçlarına yanıt vermeyi değil; toprak sağlığını, biyoçeşitliliği, su kaynaklarını ve çiftçilerin iklim değişikliği karşısındaki dayanıklılığını güçlendirerek gıda sistemlerini uzun vadede güvence altına almayı hedefli­yoruz. Küresel ölçekte 2030’a kadar temel hammaddelerimi­zin yüzde 50’sini onarıcı tarım uygulayan çiftçilerden tedarik etme hedefimiz doğrultusun­da, Türkiye’de yürüttüğümüz Onarıcı Tarım Projesi ile de ik­lim dirençli, verimli ve gelecek nesiller için daha güçlü bir ta­rım ekosistemine liderlik et­meyi amaçlıyoruz” dedi.

Nestlé Türkiye Pazarlama, İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal, onarıcı tarımla sahada karşılığı olan, ölçülebilir ve uzun vadeli de­ğer yaratan uygulamalarla ta­rım ekosisteminde kalıcı bir dönüşüm oluşturmayı hedef­lediklerini söyledi. Mısır ve buğdayla başlayan bu yolculu­ğu önümüzdeki dönemde şe­ker pancarı ve süt üretimi gi­bi farklı değer zincirlerine de taşıyarak etkisini büyütmeyi amaçladıklarını aktaran Ünal, “Bu dönüşümün kalıcı olması için yalnızca bugünün üretim modellerine değil, tarımın ge­leceğini şekillendirecek yeni nesillere de yatırım yapıyoruz” diye konuştu.