"Önce gecekondu sorunu çözülmeli"

Hamide HANGÜL

Bilim insanları İstanbul’da olası bir deprem riskine karşı uyarılarda bulunurken, gözler kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Dönüşümde öncelikli sorunlardan birinin gecekondulaşma olduğuna işaret eden Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “Gecekondu sorununu çözmeden kentsel dönüşümü çözmek çok zor” dedi. Piyalepaşa’da 4-5 yıl uğraştıklarını söyleyen Yücel, “Herkesle tek tek konuştuk. Yazın bile kalan yaklaşık 25 gecekondu ile görüşmeler yaptık” diye konuştu. Finansman konusuna da değinen Yücel, uzayan sürecin de bir maliyet olduğuna dikkat çekti.

Piyalepaşa Çarşı’nın açılışına yönelik gayrimenkul editörleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Yücel, içerisindeki konut, ofis, çarşı, otel, sanat galerileri ve gastronomi alanlarıyla bütünlüklü bir yaşam merkezi olan Piyalepaşa İstanbul’un kalbinin Piyalepaşa Çarşı’da atacağını söyledi. Piyalepaşa İstanbul Projesi’nin ikinci etabı olan Piyalepaşa İstanbul Premium’un çarşısının da Piyalepaşa Çarşı’ya eklendiğinde ortaya toplam uzunluğu 1 km’yi aşan bir alışveriş sokağı çıkacağını söyleyen Kaan Yücel, “İlk fazdaki toplam kiralanabilir alanımız olan 22 bin 500 metrekarenin şimdiden yüzde 85’i doldu. Piyalepaşa Çarşı’da bugün içlerinde 8 modern sanat galerisi ve 2 bin 500 metrekarelik Han Piyalepaşa’nın da bulunduğu tam 62 ticari ünite yerini aldı. İkinci fazda Piyalepaşa Çarşı’ya 14 bin 500 metrekarelik bir ticari alan daha ilave olarak gelecek. İkinci fazda yine mağazalar, restaurantlar, çocuk oyun alanları bulunurken, buna ek olarak Residence Inn By Marriott ve Courtyard by Marriott konseptli otellerimiz, çok amaçlı sanat merkezimiz de bulunacak” dedi.

Yerli ve yabancı alımı yüzde 50-50

Konut projelerine yerli ve yabancı ilgisinin devam ettiğini belirten Yücel, “Akatlar’da satışa çıkan projemizin yüzde 50’sini yerli, yüzde 50’sini yabancı konut yatırımcıları aldı” diye konuştu. Yücel, Piyalepaşa’nın ardından Hacıhüsrev’e yönelik projeleri olup olmadığı konusunda henüz bir netlik olmadığını söyledi.

Maliyet Macaristan’a yaklaştı

Konut sektöründeki maliyet artışlarına da değinen Yücel, “Maliyetlerimiz beş yılda TL bazında 10 katına çıktı. İnşaat maliyetlerini hep 500-600 dolar alırdık. Artık yeni projelerde 1.100-1.200 dolar alıyoruz. Macaristan’da Piyalepaşa’yı yapıyorduk. Burada 600 dolara yaparken, orada 1.100 euroya mal ediyorduk. Şimdi Macaristan’da 1.300 euroya mal ediyoruz, Türkiye’de 1.200 dolara mal ediyoruz. Hem de 1,5 yıl gibi bir sürede. Artık Avrupa gibi işçi ve malzeme bulmakta zorlanıyoruz. Mesela kalıpçı, demirci bulamıyoruz” diye konuştu.

Yılda 7,5 milyon ziyaretçi ağırlayacak

Nişantaşı ve Beyoğlu sokaklarından ilham alınarak tasarlanan 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki 2 katlı Piyalepaşa Çarşı’da zengin gastronomi noktaları ile kafeler ve sanat galerisi de bulunduğunu söyleyen Yücel, “Piyalepaşa Çarşı’da, ikinci fazla birlikte giyim, kozmetik, elektronik, evyaşam gibi sektörlerden 120 seçkin markanın mağazaları bulunacak. Yıllık ziyaretçi beklentimiz 7,5 milyon kişi” diye konuştu.