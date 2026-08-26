Önceliğimiz ülke gelişimine verdiğimiz katkıyı sürdürmek
Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve inşaat sektöründeki dönüşümün etkisiyle yalıtımlı panel sektörü, büyüme potansiyelini koruyor. Sektörün rekabet gücünü artırmak ve standartlara uygun üretimi yaygınlaştırmak için PANELDER olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımların hızla artmaya devam ettiği süreçte önceliğimiz, Türkiye’nin gelişimine katkı sunmayı sürdürmek oluyor.
PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan KATIRCI
Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) olarak önceliğimiz, ülkemizin gelişimine kesintisiz desteğimizi sürdürmek oldu. Sektörde yaşanan sorunlara karşın, inşaat endüstrisi ve enerji verimliliği alanındaki gelişmelere bağlı olarak sektörümüzde, muazzam bir büyüme potansiyeli bulunmakta ve bu nedenle yatırımlar da hızla artmaya devam etmekte.
Girdi maliyetlerimizdeki artışın yanı sıra enerjiye ve ithalata bağımlı yapının sürdüğü sektörde, enerji maliyetlerinin artması, çevresel sürdürülebilirlik konularına artan ilgi ve enerji verimliliği düzenlemeleri, yalıtımlı panel uygulamalarının talebini artırıyor.
Sektörümüzde faaliyet gösteren üreticilerin çıkarlarını korurken rekabetçi avantaj kazanabilmelerini sağlamak, güç birliğini artırarak, lobi faaliyetlerini de etkin bir şekilde yürütmekteyiz. Panel sektöründe standartlara uygun ürünlere farkındalık yaratırken gelişime odaklı bilgi paylaşımı yaparak piyasa denetimi ve gözetimi sağlamaktayız.
Haksız rekabeti önlemek, doğru üretim yapan üreticilerin hak ve menfaatlerini koruyarak ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katalizör olmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Bunun yanında panel üreticilerin hammadde, aksesuar, makina ekipman üreticileri ile daha avantajlı şartlarda görüşmelerini sağlıyoruz.
Acil ihtiyaç duyulan konularda rasyonel çözümler bekliyoruz
Yapı sektöründe önde gelen sivil toplum örgütlerinden birisi olan PANELDER, bundan sonraki süreçte uluslararası standartlara ve etik değerlere bağlı kalarak, sektöre yön vermek vizyonu ile ülkemizin verimsiz büyümesine ve merdiven altı üretimlerin müşterilere olumsuz etkilerine engel olabilme arzusu doğrultusunda farkındalığı artırmak istiyoruz.
Yönetim kurulu olarak daha güzel faaliyetlere imza atarak derneğimizi daha ileriye taşıyarak büyüteceğiz. Sektörümüzün sesi olmaya ve yaşadığı sorunların çözümü noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.