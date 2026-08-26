Önceliğimiz ülke gelişimine verdiğimiz katkıyı sürdürmek

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PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan KATIRCI

Yalıtımlı Kontinü Panel Üre­ticileri Derneği (PANELDER) olarak önceliğimiz, ülkemizin gelişimine kesintisiz desteğimi­zi sürdürmek oldu. Sektörde ya­şanan sorunlara karşın, inşaat endüstrisi ve enerji verimliliği alanındaki gelişmelere bağlı ola­rak sektörümüzde, muazzam bir büyüme potansiyeli bulunmakta ve bu nedenle yatırımlar da hızla artmaya devam etmekte.

Girdi maliyetlerimizdeki artışın yanı sıra enerjiye ve ithalata bağımlı yapının sürdüğü sektörde, enerji maliyetlerinin artması, çevresel sürdürülebilirlik konularına ar­tan ilgi ve enerji verimliliği dü­zenlemeleri, yalıtımlı panel uy­gulamalarının talebini artırıyor.

Sektörümüzde faaliyet göste­ren üreticilerin çıkarlarını ko­rurken rekabetçi avantaj kaza­nabilmelerini sağlamak, güç birliğini artırarak, lobi faaliyet­lerini de etkin bir şekilde yü­rütmekteyiz. Panel sektörün­de standartlara uygun ürünlere farkındalık yaratırken gelişime odaklı bilgi paylaşımı yaparak piyasa denetimi ve gözetimi sağ­lamaktayız.

Haksız rekabeti ön­lemek, doğru üretim yapan üre­ticilerin hak ve menfaatlerini koruyarak ülkemiz ekonomisi­nin sürdürülebilir bir şekilde bü­yümesine katalizör olmak ama­cıyla hizmet vermekteyiz. Bu­nun yanında panel üreticilerin hammadde, aksesuar, maki­na ekipman üreticileri ile daha avantajlı şartlarda görüşmeleri­ni sağlıyoruz.

Acil ihtiyaç duyulan konularda rasyonel çözümler bekliyoruz

Yapı sektöründe önde gelen si­vil toplum örgütlerinden birisi olan PANELDER, bundan son­raki süreçte uluslararası stan­dartlara ve etik değerlere bağlı kalarak, sektöre yön vermek viz­yonu ile ülkemizin verimsiz bü­yümesine ve merdiven altı üre­timlerin müşterilere olumsuz etkilerine engel olabilme arzusu doğrultusunda farkındalığı ar­tırmak istiyoruz.

Yönetim kurulu olarak daha gü­zel faaliyetlere imza atarak der­neğimizi daha ileriye taşıyarak büyüteceğiz. Sektörümüzün sesi olmaya ve yaşadığı sorunların çö­zümü noktasında elimizden gele­ni yapmaya devam edeceğiz.