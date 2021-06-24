Online alışverişte her 5 kullanıcıdan 2’si aradığını bulamıyor

Pandeminin başından bu yana yükselişiyle dikkat çeken online alışveriş, artık salgının getirdiği bir trend olmaktan çıkarak dünya çapında fiziksel mağazaların tahtını zorluyor. Ancak Contentsquare tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin yalnızca yüzde 15'i yaşadığı çevrimiçi alışveriş deneyiminden memnun olduğunu söylüyor. Memnuniyetsizliğin gerekçeleri arasında ise yüzde 42 ile müşterinin aradığını bulamaması öne çıkıyor. Diğer bir deyişle her 5 kişiden 2’si, “e-ticaret sitesinde” aradığını bulamamaktan şikayetçi. Bu tablo, satış temsilcileri eşliğinde “fiziksel mağazada” yaşanan deneyimin dijital ortama nasıl taşınabileceğini gündeme getirirken, gözler de akıllı çözümlere çevriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli teknoloji şirketi AssistBox’ın Kurucu Ortağı Bora Gül, “E-ticaret sitelerinde ziyaretçiler hem aradıkları ürünü bulmakta hem de satın alma kararını vermekte zorlanıyor. Bunun sebebi, ziyaretçilerin fiziksel mağazada alışkın olduğu destek alma ve ürünü canlı görme imkanını e-ticaret sitelerinde bulamaması. Bu sorunları ortadan kaldıran gerçek zamanlı video görüşme, canlı sohbet gibi özellikleri web sitelerine çok basit bir entegrasyonla ekleyebiliyoruz. Bu sayede tıpkı fiziksel mağazada olduğu gibi müşterilerin her türlü ihtiyacına anın-da yanıt veren canlı bir mağaza deneyimi sanal ortamda da mümkün hale geliyor. Böylece fiziksel mağazalara gitme ihtiyacı giderek azalıyor.” dedi.

Müşteri memnuniyetini yüzde 90, satışları ise yüzde 35 artırıyor

AssistBox olarak ev konforunda mağaza deneyimi oluşturmaya yönelik çözüm sunduklarına değinen Bora Gül, “Sunduğumuz sistemde müşteriler ürünü gerçekten ‘görme’ şansına sahip. Yani ürünü daha yakından inceleyebilmek için mağazaya gitmeleri gerekmiyor. Ürün ve fırsatların tıpkı fiziksel mağazadaki gibi sunulmasına imkan veren gerçek zamanlı video görüşme, çevrimiçi satış süreçlerinde destek olmayı kolaylaştıran ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı işaretleme özellikleri, tüm beklentileri dijital ortamda karşılıyor.

Müşteri danışmanı ile sanal ortamda buluşan müşteriler, satın almak istedikleri ürünü doğrudan mağaza ortamında görebiliyor; ürünle ilgili sorularını müşteri danışmanına sorabiliyor. Böylece müşteri memnuniyetinde yüzde 90, satışlarda ise yüzde 35’e varan artış kaydediliyor.” diye konuştu.

“Perakende sektörünün tüm oyuncularını dijital çağa entegre etmeye hazırız”

Bora Gül, dijital çözümlerin rekabet gücü kazanmanın temel şartlarından biri haline geldiğine de dikkat çekti: “Günümüzde herhangi bir ürünü satın almak için mağazaya şahsen gitme zorunluluğu yok. Neredeyse tüm markaların kendine ait bir e-ticaret platformu var. Dolayısıyla rekabet de artık dijital bir boyut kazanıyor. Maliyetleri düşürecek, çalışan verimliliğini ve müşteri memnuniyetini ise artıracak dijital çözümlere ihtiyaç büyüyor. Bizler de ‘Mağazayı Eve Getir!’ mottosuyla çıktığımız bu yolda AssistBox Online Mağaza Hizmeti ile ülkemizdeki ticaret vizyonunu genişletmek için çaba sarf ediyoruz. Sunduğumuz dijital altyapı ile hem fiziksel mağaza açmanın yüksek maliyetlerini ortadan kaldırıyor hem de dünyanın her yerinde mağaza açmaya eş değer bir imkan sağlıyoruz. Aynı zamanda halihazırda Arçelik, Vestel, Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak gibi ülkemizin alanında öncü şirketleriyle çalışıyoruz. Perakende sektörünün tüm oyuncularını dijital çağa entegre etmeye hazırız.”

B2Press’in katkılarıyla...