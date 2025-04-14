OPEC'ten petrol talebi tahmininde aşağı yönlü revizyon: Küresel talep beklentisi düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 yılına ilişkin küresel petrol talebi büyüme beklentisini mart ayı raporunda aşağı yönlü revize etti.

Şubat ayında yayımlanan raporda, 2025 yılı için günlük petrol talebi artışı 1,45 milyon varil olarak öngörülmüştü. Ancak mart ayı raporunda bu rakam 1,3 milyon varile çekildi. Böylece OPEC, 2025 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi beklentisini 105,2 milyon varilden 105,05 milyon varile indirmiş oldu.

2026 beklentisinde de değişiklik

Örgüt ayrıca 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarında da değişikliğe gitti. Buna göre 2026'da küresel petrol talebindeki günlük büyüme beklentisi 1,43 milyon varilden 1,28 milyon varile düşürüldü. 2026'da toplam günlük talebin 106,33 milyon varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Üretim verilerine de yer verilen raporda, OPEC üyesi ülkelerin mart ayında toplam ham petrol üretimi bir önceki aya göre 781 bin varil azalarak 26 milyon 776 bin varil/gün seviyesinde gerçekleşti.

OPEC+ kapsamındaki diğer üretici ülkelerde ise aynı dönemde 41 bin varil/gün artış kaydedilerek toplam üretim 14 milyon 244 bin varile ulaştı. Böylece OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi, mart ayında 37 bin varil düşerek 41 milyon 205 bin varil/gün seviyesine geriledi.