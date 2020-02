Operasyonel kiralama sektörü 9 milyar TL’lik yatırım hedefliyor

23 Şubat 2020

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "2019 yılı sonundan itibaren ülke ekonomimizde yavaş yavaş olumlu gelişmeler görmeye başladık. Bu bağlamda, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 580-650 bin adet bandında, otomobil pazarının ise 440-490 bin adetler seviyesinde olmasını öngörüyoruz. 2020 yılında sektör olarak, 65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz. Tabii ki, ekonomideki gelişmelere paralel olarak bu senaryo daha da olumlu yöne gidebilir.” ifadelerini kullandı.

Sektörün 2018 yılında yüzde 11,5, geçen sene ise yüzde 12 civarında daraldığını aktaran Ekici, "Operasyonel kiralama sektörü olarak 2018 yılına kadar Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık olarak yüzde 17-20’sini satın alıyorduk. Ancak, bu oran 2019 yılında yüzde 11’lere kadar geriledi. Kredi faiz oranlarının düşmesi ve ertelenen talebin etkisi ile operasyonel kiralama sektörünün otomobil alımlarının ivme kazanacağını düşünüyorum. 2018 yılında 10,5 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörümüz, 2019 yılının 9 ayında 2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapmıştı. Eğer bahsettiğimiz gibi 2020 yılında 60-70 bin adet otomobil satın alırsak, yılı 8-9 milyar TL arasında bir yatırımla kapatmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, ticari araç kiralamanın önünün belli ölçüde açıldığı düşünüldüğünde sektörümüzün 2020 yılında ticari araç yatırımı da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa dönem araç kiralama sektörünü de değerlendiren Ekici, 2019 yılında bu sektörün ortalama yüzde 9 daraldığını 35 bin adet civarında araç parkıyla yılı kapattığını bildirdi. Ekici, şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılında ekonomimizin rayına oturmasıyla birlikte fonlama ve işletme maliyetlerinin makul seviyelere geleceğini, buna bağlı olarak kısa dönem araç kiralamaya olan talebin de bir miktar artacağını, yaklaşık 37 bin adet civarı bir araç parkına ulaşacağımızı tahmin edebiliriz. Önümüzdeki dönemde turizmin gelişmeye devam edeceği ve hava yolu taşımacılığının daha da yaygınlaşacağı beklentimiz çerçevesinde, kısa dönem araç kiralamaya olan talepteki artış ile yıl sonunda ortalama araç parkı yüzde 7-8 büyüyecektir. Öte yandan, uzun vadede, kısa dönem araç kiralama sektörünün 2023 yılında 50 bin adetlik bir araç filosuna erişmesini bekliyoruz."

"Daha ilerleyecek çok yolumuz var"

Huzurlu bir ortam ve dengeli ekonomi olduğu sürece, operasyonel kiralama sektörünün hızla büyümeye devam edeceğini kaydeden Ekici, şunları kaydetti:

"Bir dönem yüksek faiz dolayısıyla ertelenen ihtiyaçlar ve çok az da satın almaya yönelim oldu. Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım. Kiralama dünyada da büyüyor, bizde de büyümeye devam edecektir. Şirketlerin araç parkı dikkate alındığında, daha ilerleyecek çok yolumuz var. Ne kadar az operasyonel riske maruz kalırsa sektörümüzün büyümesi de o kadar sürdürülebilir olacaktır. Bu bağlamda, sektörümüze etki edecek her türlü kanuni düzenlemede sektörümüzün, dolayısıyla TOKKDER’in görüşünün alınması önem taşıyor. Kanun koyucular, ülkeyi yönetenler ve sektör temsilcileri yakın durmaya devam ettiği ve karşılıklı bilgi alışverişi olduğu sürece her türlü sorunun çözülebileceği inancındayız."