OPPO, yeni Reno13 serisini Türkiye’de satışa sundu
OPPO, gelişmiş AI fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çeken Reno13 Serisini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. OPPO Yurtdışı Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Başkanı Billy Zhang ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Reno13 Pro 5G, Reno13 F 5G ve Reno13 F’in yeni modelleri tanıtıldı.
Hayati ARIGAN
OPPO’nun yeni serisinde 50MP ana kameralı modeller, IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile zorlu koşullara uyum sağlıyor. OPPO’nun Reno 13 Serisi Eflatun ve Grafit renk seçenekleri ve 18 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak.
10 Android kullanıcısından 1’ine ulaşacak
Etkinlikte konuşan OPPO Global Sözcüsü Billy Zhang hedeflerinin 2025’in sonunda OPPO AI’yi 100 milyon kullanıcıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Türkiye pazarının teknolojiye ve yapay zekâ çözümlerine olan ilgisine vurgu yapan Zhang, “Türkiye’de yenilikleri hızla benimseyen, teknoloji meraklısı bir kullanıcı kitlesi görüyoruz.
Buradaki kullanıcılar, en son gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeni teknolojileri hızla deneyimlemek istiyor. Bu dinamik yapı, bizi yapay zekâ odaklı en yeni çözümlerimizi Türkiye pazarına sunma konusunda motive ediyor” dedi. Geçen mayıs ayından bu güne kadar 350 bin cihaz ürettiklerini ve 2025 yılı sonuna kadar 1 milyonu aşmay hedeflediklerini dile getiren Zhang, “Türkiye’de her 10 Android kullanıcısından 1’ine OPPO deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
Mıstaçoğlu Holding Grup CEO’su Yücel Kubanç da, “Tuzla’daki fabrikamızda 10 farklı akıllı telefon modelini pazara sunduk ve şimdi, yaklaşık 55 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikamızın yatırım sürecini başlattık. Yalnızca Türkiye için değil, global pazarlara da üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Türkiye’nin akıllı telefon sektöründeki en büyük yerli yatırımcısı konumuna gelmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.