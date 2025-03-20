OPPO, yeni Reno13 serisini Türkiye’de satışa sundu

Hayati ARIGAN

OPPO’nun yeni serisinde 50MP ana kameralı modeller, IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile zorlu koşullara uyum sağlıyor. OPPO’nun Re­no 13 Serisi Eflatun ve Grafit renk seçenekleri ve 18 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak.

10 Android kullanıcısından 1’ine ulaşacak

Etkinlikte konuşan OPPO Global Sözcüsü Billy Zhang hedeflerinin 2025’in sonun­da OPPO AI’yi 100 milyon kul­lanıcıya ulaştırmak olduğu­nu söyledi. Türkiye pazarının teknolojiye ve yapay zekâ çö­zümlerine olan ilgisine vur­gu yapan Zhang, “Türkiye’de yenilikleri hızla benimseyen, teknoloji meraklısı bir kulla­nıcı kitlesi görüyoruz.

Bura­daki kullanıcılar, en son ge­lişmeleri yakından takip edi­yor ve yeni teknolojileri hızla deneyimlemek istiyor. Bu di­namik yapı, bizi yapay zekâ odaklı en yeni çözümlerimizi Türkiye pazarına sunma ko­nusunda motive ediyor” dedi. Geçen mayıs ayından bu gü­ne kadar 350 bin cihaz üret­tiklerini ve 2025 yılı sonuna kadar 1 milyonu aşmay hedef­lediklerini dile getiren Zhang, “Türkiye’de her 10 Android kullanıcısından 1’ine OPPO deneyimini yaşatmayı hedef­liyoruz” açıklamasını yaptı.

Mıstaçoğlu Holding Grup CEO’su Yücel Kubanç da, “Tuzla’daki fabrikamızda 10 farklı akıllı telefon modelini pazara sunduk ve şimdi, yak­laşık 55 bin metrekare kapa­lı alana sahip yeni fabrika­mızın yatırım sürecini baş­lattık. Yalnızca Türkiye için değil, global pazarlara da üre­tim yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği­miz yatırımlarla, Türkiye’nin akıllı telefon sektöründeki en büyük yerli yatırımcısı konu­muna gelmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.