Organik tarım, gezegenin biyoçeşitliliğini destekliyor

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali IŞIK

Organik tarım, günümüz­de sadece çevre dostu ve sağlıklı gıda üretiminin ötesinde, sürdürülebilir kalkın­manın ve gelecek nesillere ya­şanabilir bir dünya bırakmanın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Kimyasal gir­dilerin tamamen dışlandığı, üre­tim sürecinin doğal denge göze­tilerek planlandığı ve tüketiciye izlenebilir, güvenilir gıdalar sun­mayı amaçlayan bu üretim bi­çimi, dünyada giderek artan bir öneme sahip. Organik tarım; top­rağın verimliliğini uzun vadede koruyan, su kaynaklarını kirlet­meyen, biyoçeşitliliği destekle­yen yapısıyla hem çevresel hem de toplumsal sorumluluk bilin­ciyle örtüşüyor. Gezegeni koru­ma misyonu bulunan bu tarım türünde gelecek nesillerimizi güvenceye almak için kesinlikle daha fazla üretimi teşvik etme­miz gerektiğine inanıyorum.

Organik tarım, küresel ölçekte istikrarlı büyüyor

Bugün itibarıyla baktığımız­da küresel ölçekte organik ta­rım sektörü, istikrarlı bir büyü­me gösteriyor. 2023 yılı itibarıy­la yaklaşık 98,9 milyon hektarlık alanda 4,3 milyondan fazla üre­tici organik tarım faaliyetinde bulunuyor. Küresel ölçekteki organik ürün pazarı 136 milyar euroluk hacme ulaştı. Avrupa Birliği; Yeşil Mutabakat ve “Çift­likten Çatala” stratejileri kapsa­mında, 2030 yılına kadar tarım alanlarının yüzde 25’ini organik üretime dönüştürmeyi, pestisit kullanımını ise yüzde 50 oranın­da azaltmayı hedefliyor. Bu ge­lişmeler, dünya genelinde orga­nik ürünlere olan talebin hem nitelik hem nicelik bakımından artmakta olduğunu açıkça orta­ya koyuyor.

Türkiye, sahip olduğu tarım­sal üretim kültürü, iklim çeşit­liliği ve zengin ürün desenleri ile organik tarım alanında kay­da değer bir potansiyele sahip. 2023 yılı itibarıyla ülkemiz­de yaklaşık 311 bin hektar alan­da, 45 bin üretici tarafından 268 farklı ürün organik olarak yetiş­tiriliyor. Bu üretim modeliyle Türkiye, dünya genelinde orga­nik üretim alanı açısından 26. sı­rada yer alıyor. Özellikle üzüm, incir, kayısı, elma ve zeytin gi­bi geleneksel ürünlerle öne çı­kıyor. Organik tarım alanları, toplam tarım alanlarının yüzde 1,5’ine denk geliyor. Bu oran, kü­resel ortalama olan yüzde 1,6’ya yakın seyretmekle beraber Tür­kiye’nin bu alandaki gelişimini sürdürmesi için önemli bir ze­min oluşturuyor.

Organik ürün ihracatından 1 milyar dolar gelir sağlandı

Türkiye’nin organik ürün ih­racatı da her geçen yıl artış gös­teriyor. 2023 yılında 59 bin 185 ton organik ürün ihraç edildi ve bu ihracattan 1 milyar dolar gelir elde edildi. İhracatta kuru mey­veler, hububatlar, baklagiller, yağlı tohumlar ve zeytin ürünle­ri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye, özellikle Avrupa pazarında güvenilir bir tedarikçi olarak konumlanması sayesinde rekabet gücü elde etti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye’nin organik tarım po­tansiyelini küresel pazarlarda değerlendirmek, üretici ile ih­racatçı arasındaki bağları güç­lendirmek ve sürdürülebilir ih­racatı artırmak amacıyla çeşit­li faaliyetler yürütüyor. Biofach (Almanya), Foodex (Japonya) ve Natural Products Expo West (ABD) gibi uluslararası fuarla­ra milli katılım organizasyon­ları düzenleyerek Türk organik ürünlerini dünya pazarına ta­nıtan EİB; aynı zamanda üreti­ci ve ihracatçıları yeni pazarlar­la buluşturuyor. EİB bünyesin­de kurulan ‘Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ ye­şil dönüşüm hedefleri doğrultu­sunda üretim ve ticaretin çev­resel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde gelişmesini des­tekliyor.

Komitenin 2025 yılı hedefleri arasında organik üretimin artı­rılması, yeni ürünlerin sertifika­landırılması, iç pazarda organik ürün bilincinin geliştirilmesi ve tüketimin yaygınlaştırılması yer alıyor. Ayrıca, üreticilere verilen desteklerin ürün bazlı hâle ge­tirilmesi, üretici eğitimlerinin artırılması, organik mevzuatın AB normlarıyla uyumlu hale ge­tirilmesi, kontrol ve sertifikas­yon süreçlerinin daha erişilebi­lir kılınması planlanıyor.

Maliyetlerin yüksekliği sektöre negatif yansıyor

Öte yandan, organik tarım sektörü hâlâ bazı yapısal sorun­larla karşı karşıya. Sertifikasyon maliyetlerinin yüksekliği, üre­tici ve tüketicilerde bilgi eksik­liği, destek sistemlerinin yeter­sizliği, iç piyasada düşük tüke­tici talebi ve Avrupa Birliği’nin bazı ürünleri hâlâ riskli kate­goride değerlendirmesi bu so­runlar arasında yer alıyor. Tür­kiye’de organik ürün tüketimi, gelişmiş ülkelere kıyasla olduk­ça düşük seviyede. Bu durumu değiştirmek için kamu spotla­rı, bilinçlendirme kampanyala­rı, okullarda ve kamu kurumla­rında organik ürün kullanımını teşvik eden uygulamalar ile ye­rel üretici-pazar ilişkilerinin güçlendirilmesi önem taşıyor. İnsanlarımızın sağlıklı beslen­meye verdiği öenmi artırıp, ge­lecek nesilleri sağlıklı beslenme noktasında farkındalığı yüksek bir seviyeye taşıması son dere­ce önemli.

Ayrıca organik tarımda sürdü­rülebilir büyümenin sağlanabil­mesi için işlenmiş ve katma de­ğerli ürünlerin geliştirilmesi, e-ticaretin etkin biçimde kulla­nılması, üretici ve tüketici ağla­rının dijital platformlar aracılı­ğıyla buluşturulması ve genç çift­çilerin bu alana kazandırılması da son derece elzem. Genç çiftçi­lerimiz bu alandaki katma değe­ri ve ticari potansiyeli idrak etti­ğinde tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya erişim hususlarını da gü­vence altına almış olacağız. Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2025 yılı sonuna kadar sektördeki tüm paydaşlarla iş birliği içinde yeni pazarlara açılmayı, ürün çeşitli­liğini artırmayı ve organik ürün­lerin katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Sonuç olarak, organik tarım Türkiye için yalnızca bir üretim alternatifi değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, eko­nomik kalkınma ve toplumsal sağlık açısından stratejik bir alan olmayı günümüz itibarıyla ba­şardı. Ege İhracatçı Birlikleri, bu alanda öncü rolünü sürdürerek Türkiye’nin organik tarımda kü­resel bir marka hâline gelmesine katkı sunmaya kararlı. Bu vizyon doğrultusunda atılacak her adım, sadece bugünün değil, geleceğin dünyasına da değer katacak.