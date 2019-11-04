ORGÜDER’in yeni başkanı Muharrem Doğan oldu

04 Kasım 2019

Orvital Organik Kurucu Ortağı olan ve ORGÜDER’in bir önceki Yönetim Kurulunda da Başkan Yardımcısı olarak görev alan Doğan, önümüzdeki üç yıl boyunca ORGÜDER’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.



2004 yılından bu yana, Türkiye’de organik üretiminin yaygınlaşması ve kamuoyu nezdinde farkındalık çalışmaları yaparak sektörü destekleyen ORGÜDER, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyeleri arasında da yer alıyor.



Muharrem Doğan’ın başkanlığında görev alacak olan yönetim kurulu üyeleri ise şöyle;



Gürsel Tombul – Başkan Yardımcısı

Ahmet Tiryakioğlu – Başkan Yardımcısı

Serdar Özdoyuran – Sayman & Muhasip Üyesi

Ayhan Sümerli – Genel Sekreter