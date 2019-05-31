Orman ürünlerinde sürdürülebilir büyüme egemen

31 Mayıs 2019

Orman ve ağaç ürünleri sektörü, ülke ekonomisine yön veren birçok sanayi dalının vazgeçilmez unsuru. Orman ürünleri sektörü, inşaat, mobilya, demir-çelik, taşımacılık gibi endüstrilere sağladığı önemli katkılarla dikkat çekerken küresel eşme ve ekonomide yaşanan büyümeyle son 20 yılda hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu gelişimin ana tetikleyici unsuru da gelişmekte olan ekonomilerde sektöre yapılan büyük yatırımlar ve uluslararası ticaretin gelişmesi oldu.

En hızlı büyüyen sektörlerin başında

Sektörün ana ticari ürünü olan odun, birçok sektörde endüstriyel amaçla kullanılsa da ana alanı, inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılması. Bunun yanında kağıt hamuru ve kağıt da orman ürünlerinin en sık kullanıldığı sektörlerin başında geliyor. Türkiye ahşap ve orman ürünleri sektörü, son yıllarda gösterdiği gelişimle en hızlı büyüyen iş kolu olarak dikkat çekiyor. Başta mobilya ve ahşap levha olmak üzere birçok alt sektörde dış ticaret dengesi pozitif. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2018 yılında yüzde 12,5 oranında artarak, 5,7 milyar dolara ulaştı. 2019’da ise ihrcatın 6,5 milyar doların üstüne çıkması hedefleniyor.

200’den fazla ülkeyle bağlantı

Türkiye’deki ahşap levha sektöründeki gelişmeler de diğer alanlarında olduğu gibi umut vadediyor. Türk firmaları dünyanın sayılı kuruluşları arasına girmeyi şimdiden başarmış durumda. Orman ürünleri sektörü, Türkiye imalat sanayinde yaratılan katma değerde yüzde 2,4’lük paya sahip.

Bugün 200’den fazla ülkeyle orman ürünleri alanında ihracat ve ithalat bağlantısına sahip sektör, yeni pazarlara açılma eğiliminde. Bu büyümenin altında, Türkiye’nin mevcut orman varlığı ile son yıllarda endüstriyel odun üretiminde sağladığı artış önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. 2000 yılında Türkiye 7,3 milyon metreküp endüstriyel oduna karşılık, 10,4 milyon metreküp yakacak odun üretirken, bu negatif yapı 2003 yılından itibaren değişmeye başladı ve yakacak odun üretimi düzenli olarak azalırken endüstriyel odun üretimi arttı.

2016 yılında Türkiye 13,3 milyon metreküp endüstriyel odun üretimine ulaştı. Bu üretim ülkenin endüstriyel odun talebini karşılamak için yetersiz olmakla beraber önemli bir gelişme olarak umut veriyor.

Yeni teknoloji kullanımı gelişmeyi sağladı

Türkiye’de orman endüstrisi, imalat sanayi içerisinde, otomotiv ve kimya gibi bazı sektörlerden sonra ileri teknoloji ve işletmecilik uygulamalarının yakalandığı sektörlerden biri. Bu alanlardan sağlanan gelişmelerde özellikle, Türkiye ağaç işleme makineleri sektöründe gözlemlenen CNC tezgah üretimleri, otomasyon sistemleri gibi ileri teknoloji uygulamalarının önemli bir etkisi bulunuyor.

Yeni ve teknoloji ve işletmecilik uygulamaları yaygınlaşsa da henüz dünyada Türkiye orman ürünleri ile ilgili belirleyici bir Türk malı imajı istenilen düzeyde değil. Ar-Ge harcamaları artmakla birlikte, üniversite-sanayi işbirliği yeterince değer yaratıcı görünmüyor.

Sektörün dünyadaki durumuna baktığımızda, ahşap ve orman ürünleri dünyanın pek çok ülkesinde önemli endüstri dallarından biri. Dünyada inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler, ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin yaşam konforunu artırması, yenilenebilir doğal kaynaklara olan ilginin hızla artması, toplumsal yaşamda ortaya çıkan anlayışlar, yeni fonksiyonel ihtiyaç alanlarının doğması, satın alma gücündeki yükseliş ahşap ve orman ürünlerine olan talebin artmasının ana nedenleri olarak öne çıkıyor.

Kullanım alanları artıyor

Ahşaba alternatif olarak görülen plastik pencere doğraması, alüminyum profil gibi ürünlerde sağlanan olağanüstü yeniliklere ve gelişmelere rağmen ahşap veya ahşap esaslı malzemelerin kullanımının azalmadığı, aksine ahşabın kullanım alanlarının çeşitlenerek arttığı açıkça gözlemleniyor.

Islak mekan donatılarından otomobil ve hava taşıtlarındaki kullanımına kadar ahşabı yeni kullanım alanlarında görmek mümkün. Bu yüzden dünyada ahşap ve orman ürünlerinin ticaretine bakıldığında ihracatçı ülkeler sıralamasında Çin başı çekiyor. Çin’in ardından Kanada, ABD, Almanya, Rusya, Avusturya, Endonezya, Polonya, İsveç ve Malezya geliyor. İthalatta ise Çin, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Kore, Kanada ve Avusturya başı çekiyor. Türkiye, 131,5 milyar dolarlık dünya ahşap ürünleri ithalatında 1,2 milyar dolar ile yaklaşık yüzde 1 pay alıyor. Türkiye’nin ihracatında İran, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan başı çekerken, ithalatında Ukrayna, Rusya, ABD, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Çin, Almanya, Kanada ve Kamerun bulunuyor.

Globalde mobilya ticareti rota değiştiriyor

Ahşabın en önemli kullanım alanı olan mobilya sektörü, dünyada 409 milyar doların üzerinde üretim hacmine sahip. Bunun 170 milyar dolarlık kısmı ihraç ediliyor. Mobilya sektöründe 2009-2014 yılları arası yüzde 43,7 büyüyen ticaret, 2014-2016 yılları arasında yüzde 4,3 oranında küçülmesine rağmen, son yıllarda yeniden büyüme trendine giriyor. Yaşanan durgunluk, dünya mobilya ticaretinin yönündeki değişmeden kaynaklanıyor.

Dünya mobilya ticareti Asya-Pasifik’ten ABD ve Avrupa’ya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerden Batı Avrupa’ya yöneliyor. Son verilere göre 6 yıldır küresel mobilya ticaretinin büyümesinin ana nedeni ABD’nin mobilya ithalatındaki gelişme. ABD’nin mobilya ithalatı 2016’da yüzde 4; tüketimi ise yüzde 3,3 büyürken, tüketilen mobilyanın ise yüzde 42’si ithal. Ayrıca Çin pazarı yüzde 6, Hindistan pazarının ise yüzde 7-8 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Dünya endüstri 4.0 ile yeni bir sanayi devrimine hazırlanırken, bu gelişmenin itici gücünü oluşturan teknoloji ve inovasyon her sektörün yeniden yapılanmasını zorunlu kılıyor. Türk ahşap ve orman ürünleri sektörü de endüstri 4.0’ın getirdiği değişime uyum sağlamak için çaba harcıyor. Yenilikçi ürünler, yeni pazarlama teknikleri, farklı coğrafyalardaki pazarlarda yer alarak daha fazla tüketiciye ve fark oluşturan kaliteye ulaşmak zorunda. Bunun için sektörün en fazla önem verdiği konuların başında endüstriyel ormancılık , tasarım, Ar-Ge, üretim ve nitelikli insan kaynağı geliyor.