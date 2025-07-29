Orman yangınlarında 1.200 kovan yandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

En büyük kaybın İzmir’de meydana geldiğini belirten TAB Başkanı Ziya Şahin, yal­nızca Menemen, Seferihisar, Çiğli, Bayraklı ve Ödemiş ilçe­lerinde 893 kovanın yandığını söyledi. Balıkesir’de ise yakla­şık 200 arılı kovanın zarar gör­düğünü bildiren Şahin, ayrıca Çanakkale’nin Gelibolu ilçe­sinde 104, Edirne’de ise 11 ko­vanın yok olduğunu açıkladı.

Şahin, yangınların yalnız­ca kovanlara değil, arıcılık için hayati öneme sahip bitki örtü­süne de büyük zarar verdiğini belirtti. Yangınlar nedeniyle, arıların ana besin kaynağı olan nektar ve polen sağlayan çiçek­li bitkilerin büyük ölçüde tah­rip olduğunu vurgulayan Şahin, bunun arıların beslenmesini ve bal üretimini doğrudan etki­lediğini söyledi.

Özellikle çam balı üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, çam ağaç­larıyla simbiyotik yaşayan bas­ra böceği ekosisteminin yan­gınlarla birlikte yok olma teh­likesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Şahin, bu durumun bal üretiminde ciddi düşüşle­re yol açtığını kaydetti. Yangın sırasında bölgede bulunan ko­vanların doğrudan alev, duman ve ısıya maruz kaldığını belir­ten Şahin, bu nedenle pek çok kolonide kayıplar yaşandığını da sözlerine ekledi.

Bal üretimindeki azalmanın hem yerel hem de ulusal düzey­de ekonomik kayıplara yol açtı­ğını vurgulayan Şahin, bu duru­mun arıcıların gelirlerini cid­di şekilde düşürdüğünü ve bazı üreticilerin mesleği bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Her 3 gıdadan birinin varlığı arılarla mümkün”

Bir işçi arının hayatı boyunca yalnızca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretebildiğine dikkat çeken Balparmak Genel Müdü­rü Ulaş Altıparmak, bunu üre­tebilmek için yaklaşık 240 ki­lometre yol kat ettiğini söyledi. Arıların binlerce çiçeği ve ağa­cı ziyaret ettiğini bildiren Al­tıparmak, “Arılar, tozlaşma ile milyarlarca bitkinin yeşerme­sine olanak sağlıyor ve sofra­ya gelen her 3 gıdadan birinin varlığı arılarla mümkün oluyor. Çünkü arı yoksa polinasyon ol­maz” dedi.

“Gıda arzı açısından büyük tehdit”

Artan orman yangınlarının diğer tüm canlılar gibi arıları da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Ulaş Altıparmak, “Türkiye’deki ormanların kaybı, yalnızca ekosistem açısından değil, gıda arzı ve ekonomik denge açısından da büyük bir tehdit.

Ormanlar yok oldukça, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte arılar da zarar görüyor. Arıların sağladıkları tozlaşma hizmeti ve dolayısıyla soframıza gelen meyve ve sebzeler de kayboluyor. Son yıllardaki yangın artışı, üretimi ve doğal dengeyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Balparmak olarak 2021’de Ege'deki büyük orman yangınlarının ardından harekete geçtik. TEMA Vakfı ile iş birliği yaparak, doğru bitki örtüsü ve bölgesel flora gözetilerek bugüne kadar 60 bin fidan diktik" diye konuştu.