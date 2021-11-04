Ormanda hammadde krizi derinleşiyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Başkanı Hikmet Yörür, son bir yılda tomruk fiyatlarındaki hızla arttığını ve palet üreticilerinin hammadde tedarikinde sorunlar yaşadığını söyledi. Başkan Yörür, yaklaşan kış öncesinde orman işletmeleri depolarına tomruk stoku yapılması gerektiğini aksi halde ihracatçı firmalar ile ahşap palet üretenlerin karşı karşıya gelebilecekleri uyarısında bulundu. Hikmet Yörür yaz aylarında aynı anda yüzlerce noktada başlayan orman yangınları nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) haklı olarak önceliği yangın sahalarının temizlenmesi ve ormanların yeniden yeşertilmesine verdiğini belirterek, “Ancak lojistik sektörünün can damarı olan palet üretimi için yeterli tomruk da üretilmesi lazım” dedi.

Ahşap Palet üreticileri olarak yangının yol açtığı felaketin izlerini silebilmek için yapılacak her çalışmayı içtenlikle desteklediklerini dile getiren Yörür, diğer yandan ahşap palet üretiminin de kesintiye uğramaması gerektiğini söyledi. Halen Orman işletmelerine ait depolarda ahşap palet sektörünün ihtiyacını karşılayacak miktarda tomruk stoku olmadığını belirten Yörür, “OGM yangın bölgelerinin yeniden yeşertilmesi ve zarar görmüş sahaların hızla temizlenmesi için takdir edilecek bir çalışma yürütülüyor. Fakat yağışlı ve karlı havalarda orman içlerine girmek mümkün olamayacak. Orman depolarında da tomruk olmadığı için ahşap palet üretmek mümkün olmayacak” dedi. Yangın bölgelerinden elde edilen tomrukların kurtlanma riski nedeniyle ahşap palet üretimi için uygun olmadığını vurgulayan Hikmet Yörür, “Bu bölgelerden elde edilen tomruklar kısa sürede kurtlanıyor. Kurtlu ağaçtan yapılan paletler, ısıl işleme tabi tutulsa bile kurtlandığı için gümrüklerden geçemiyor. En doğrusu yanık sahalardan elde edilen ürünlerin lif yonga sektöründe kullanılmasıdır” şeklinde konuştu.

Tomruk fiyatları bir yılda 3 kat arttı

Ahşap palet üretiminin ana hammaddesini oluşturan tomruk fiyatlarının, gerek pandeminin yol açtığı iç ve dış etkenlere, gerek döviz kurundaki ani artışa bağlı olarak bir yıl içinde yaklaşık 3 kat artığını vurgulayan Başkan Yörür şunları söyledi: “Mart ayında 500 lira olan tomruğun metreküp fiyatı Ağustos ayında 900- 1.100 liraya çıktı. Bugün ise fiyatlar 1.700-1.900 liraya kadar çıktı. Bir yandan tomruk fiyatlarındaki aşırı artışın, diğer yandan hammadde tedarikindeki sıkıntının palet üreticilerini zor durumda bıraktı. Fiyatlarımızı sık sık güncellemek zorunda kalınca da müşterilerimiz ile sıkıntı yaşıyoruz. Piyasaya ürün sunularak fiyatların aşağıya çekilmesini bekliyoruz.”

“Hammaddeye ulaşım zorlaştı”

OGM’nin aldığı stratejik kararla ülke genelindeki orman ihalelerinin geçici olarak durdurulmasını eleştiren PBD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, yanan orman alanlarının hızlı bir şekilde temizlenmesi gerektiğini, hastalık riskinin canlı ve taze ağaçlara bulaşma riskinin bulunduğunu dile getirdi. “Şu anda Antalya bölgesi Türkiye’nin orman borsasının olduğu bir bölge oldu” diyen Toy, “Yanan alanların temizlenip ekonomiye kazandırılması konusunda başlatılan seferberlik diğer bölgelerdeki orman satışlarının durdurulmasıyla birlikte fiyatlarda bir yukarı yönlü hareket başlattı. Tomruğun nakliyesi üretilen yere yakın olursa ekonomik olur. Şimdi kimse kendi bölgesinden malzeme alamıyor. Bu da önümüzdeki günlerde sektörde bir krize yol açacak gibi görünüyor. Zaten sunta ve MDF üreticilerinin çok sık aralıklarla yapmış olduğu zamlar mobilya sektörünü ciddi olarak etkilemişti. Onlar da hammaddeye gelen zamlardan dolayı yükselttiklerini ifade ediyorlardı. Şimdi hammaddeye gelen zamlardan çok hammaddeye bölgesel olarak ulaşılması sıkıntı olmaya başladı. Özellikle palet, sandık gibi endüstriyel ambalaj dediğimiz sektör ihracatçının ayağındaki ayakkabı gibidir. Onlar olmazsa ihracat yapamazsınız. Bu malzemelerin temininde oluşan güçlükler ya da fiyatında oluşan artışlar direk olarak ihracatçının çalışmasını etkileyecek” değerlendirmesini yaptı.

“Böyle devam ederse iflaslar olabilir”

Pala Ağaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pala da iç pazarın yanı sıra Irak ve Suriye gibi ülkelere ciddi miktarda ağaç varlığı gönderildiğine işaret etti. İhracatın kısıtlanmaması halinde yaşanan bu sorunun derinleşeceğini savunan Pala şöyle konuştu: “Ukrayna şu anda üretim yapmıyor. Ağaç kesimini yüzde 5’lere düşürdü. Çalışan insan da azaldı. Büyük alıcı olan Amerika’daki fiyatların yükselmesi dünya piyasalarını olumsuz etkiledi. Türkiye’de yangınlardan dolayı ihalelerin yapılamaması da iç piyasada ciddi sorunlara neden oldu. Manavgat’ta yangın oldu ama Türkiye genelindeki ihaleler yasaklandı. Karadeniz’deki alıcı Manavgat’tan nasıl ürün getirecek. Bu yasak iç piyasada bir anda fiyatları yüzde 35’ten fazla arttırdı. Taahhütle yapılan işlerde ciddi problemler oluştu. 380 dolara kerestelik mal teklif ediyorlar. Bu şekilde devam ederse ciddi iflaslar olabilir.”