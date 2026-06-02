Örnek model TDİOSB’de arsa teslimleri başlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Edremit Tarıma Da­yalı İhtisas Organi­ze Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) yalnızca yerel bir yatırım değil, aynı zaman­da Türkiye’nin tarım ve gıda üretim kapasitesini artıracak stratejik bir proje olduğuna vurgu yapan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, önümüzdeki aylarda ilk par­sellerin tesliminin yapılaca­ğını söyledi.

Projenin 640 bin metrekarelik bir alan üzerin­de kurulduğu bilgisini veren Çetin, “Bunun 335 bin metre­karelik kısmı sera alanı, 138 bin metrekarelik kısmı ise sa­nayi alanı olarak planlandı. Bu büyüklükteki bir üretim alanı Edremit için önemli bir eko­nomik değer oluşturacak.

Böl­gede kurulacak modern sera­lar ve tarımsal sanayi tesisle­ri sayesinde üretim kapasitesi artacak, yeni yatırımlar böl­geye çekilecek ve Edremit yal­nızca turizm ve zeytincilikle değil, aynı zamanda modern tarım üretimiyle de öne çıka­cak. Ayrıca üretim yalnızca yetiştiricilikle sınırlı kalma­yacak; paketleme, depolama ve işleme tesisleri sayesinde ürünler katma değer kazana­rak pazara sunulacak” dedi.

“Dolgu çalışmaları %90 oranında bitti”

OSB’nin tam kapasite ile fa­aliyete geçmesiyle yaklaşık bin 500 kişilik istihdam oluş­turmasının beklendiğini kay­deden Çetin, şu anda devam eden altyapı ve inşaat çalış­maları kapsamında bile yüz­lerce kişinin istihdam edildi­ğini aktardı. OSB’de yaz ayla­rında ilk parsellerin teslimini planladıklarını belirten Çe­tin, “Şu anda saha dolgu ça­lışmaları yüzde 90 oranında bitti.

Alt yapı hazırlıkları baş­ladı. Proje tamamlandığında yalnızca sera üretiminde de­ğil; paketleme ve depolama, lojistik, teknik bakım ve oto­masyon, tarımsal girdi teda­riki, idari ve destek hizmetle­ri gibi birçok farklı alanda iş imkanları oluşacaktır. Bu du­rum özellikle gençler için ye­ni istihdam alanları oluştura­caktır. Edremit uzun yıllardır turizm ve zeytincilik ile öne çıkan bir ilçemizdir.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile birlikte ilçede modern tarım ve tarım­sal sanayi odaklı yeni bir eko­nomik yapı oluşacaktır. Yine bu proje sayesinde; sera tek­nolojileri, tarımsal ekipman üretimi, paketleme ve ambalaj sanayi, soğuk zincir lojistiği ve tarımsal teknoloji hizmetleri gibi birçok yeni sektör gelişme imkanı bulacak” diye konuştu.

Tüm bu gelişmelerin Ed­remit ekonomisinin çeşit­lenmesine ve daha güçlü bir üretim yapısına kavuşması­na katkı sağlayacağını ifade eden Çetin, bu projeyi ilçenin geleceği açısından çok önem­li gördüklerini söyledi.

“Tarı­ma Dayalı İhtisas OSB, Edre­mit’in yalnızca turizm merke­zi değil aynı zamanda yüksek katma değerli tarımsal üre­tim merkezi haline gelmesini sağlayacak bir adımdır” diyen Çetin, “Amacımız, yatırımcı­ları bölgeye çekmek, yerel iş­letmelerin bu üretim zinciri­ne dahil olmasını sağlamak ve Edremit ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması­na katkıda bulunmak. Bu pro­je ile birlikte Edremit’in üre­tim, istihdam ve yatırım ka­pasitesinin önemli ölçüde artacağına inanıyoruz. Türki­ye’nin büyük salça üreticile­rinden biri, 60 dönüm üzerine sos fabrikası kuracak burada. Sos konusunda dünyanın en büyüğü Heinz firmasına rakip olma hedefi koydular bu ya­tırım ile” açıklamasında bu­lundu.

Gıdanın işlenmesiyle katma değer artışı sağlanacak

TDİOSB bünyesinde ku­rulacak seraların, klasik ge­leneksel yöntemlerin aksi­ne modern, teknolojik ve tam otomasyonlu bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlandığı­na dikkat çeken Çetin, bu kap­samda uygulanacak modern teknikleri şöyle sıraladı: “Oto­masyon ve bilgisayar kontro­lü, topraksız tarım (kültür) uygulamaları, modern sula­ma-gübreleme ve geri kaza­nım, enerji verimliliği ve yeni­lenebilir enerji kullanılacak. Öte yandan, TDİOSB bünye­sinde sadece ham üretim ya­pılmayacak; paketleme, de­polama ve işleme tesisleri de entegre edilerek tam bir ta­rım-sanayi entegrasyonu ku­rulacak.”

Yüksek teknoloji ile verim artacak

Projenin en önemli avantajlarından birinin jeotermal enerji altyapısına sahip olması olduğunu vurgulayan Çetin, seracılıkta en büyük maliyetlerden birinin ısıtma giderleri olduğunu ve jeotermal enerji sayesinde bu maliyetler önemli ölçüde azalırken üretimin yıl boyunca sürdürülebilir hale geleceğini kaydetti.

Bunun yanında bölgede kurulacak seralarda tam otomasyonlu iklim kontrol sistemleri, topraksız tarım teknolojileri, enerji verimli üretim modelleri ve modern sulama ve gübreleme sistemlerin kullanılacağını ifade eden Çetin, “Bu teknolojiler sayesinde birim alandan elde edilen üretim miktarı artacak ve daha kaliteli ürünler elde edilebilecek. Türkiye’de son yıllarda tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri sayısı hızla artıyor. Edremit’te geliştirilen model; modern üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve tarım-sanayi entegrasyonu açısından başarılı bir örnek olacak” dedi.