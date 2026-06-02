Örnek model TDİOSB’de arsa teslimleri başlıyor
Türkiye’nin tarım ve gıda üretim kapasitesini artırması beklenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinde önümüzdeki aylarda parsel teslimlerine başlanıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, geliştirilen modelin, diğer bölgeler için modern üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve tarım-sanayi entegrasyonu açısından başarılı bir örnek olduğunu ifade etti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) yalnızca yerel bir yatırım değil, aynı zamanda Türkiye’nin tarım ve gıda üretim kapasitesini artıracak stratejik bir proje olduğuna vurgu yapan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, önümüzdeki aylarda ilk parsellerin tesliminin yapılacağını söyledi.
Projenin 640 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulduğu bilgisini veren Çetin, “Bunun 335 bin metrekarelik kısmı sera alanı, 138 bin metrekarelik kısmı ise sanayi alanı olarak planlandı. Bu büyüklükteki bir üretim alanı Edremit için önemli bir ekonomik değer oluşturacak.
Bölgede kurulacak modern seralar ve tarımsal sanayi tesisleri sayesinde üretim kapasitesi artacak, yeni yatırımlar bölgeye çekilecek ve Edremit yalnızca turizm ve zeytincilikle değil, aynı zamanda modern tarım üretimiyle de öne çıkacak. Ayrıca üretim yalnızca yetiştiricilikle sınırlı kalmayacak; paketleme, depolama ve işleme tesisleri sayesinde ürünler katma değer kazanarak pazara sunulacak” dedi.
“Dolgu çalışmaları %90 oranında bitti”
OSB’nin tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle yaklaşık bin 500 kişilik istihdam oluşturmasının beklendiğini kaydeden Çetin, şu anda devam eden altyapı ve inşaat çalışmaları kapsamında bile yüzlerce kişinin istihdam edildiğini aktardı. OSB’de yaz aylarında ilk parsellerin teslimini planladıklarını belirten Çetin, “Şu anda saha dolgu çalışmaları yüzde 90 oranında bitti.
Alt yapı hazırlıkları başladı. Proje tamamlandığında yalnızca sera üretiminde değil; paketleme ve depolama, lojistik, teknik bakım ve otomasyon, tarımsal girdi tedariki, idari ve destek hizmetleri gibi birçok farklı alanda iş imkanları oluşacaktır. Bu durum özellikle gençler için yeni istihdam alanları oluşturacaktır. Edremit uzun yıllardır turizm ve zeytincilik ile öne çıkan bir ilçemizdir.
Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile birlikte ilçede modern tarım ve tarımsal sanayi odaklı yeni bir ekonomik yapı oluşacaktır. Yine bu proje sayesinde; sera teknolojileri, tarımsal ekipman üretimi, paketleme ve ambalaj sanayi, soğuk zincir lojistiği ve tarımsal teknoloji hizmetleri gibi birçok yeni sektör gelişme imkanı bulacak” diye konuştu.
Tüm bu gelişmelerin Edremit ekonomisinin çeşitlenmesine ve daha güçlü bir üretim yapısına kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çetin, bu projeyi ilçenin geleceği açısından çok önemli gördüklerini söyledi.
“Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Edremit’in yalnızca turizm merkezi değil aynı zamanda yüksek katma değerli tarımsal üretim merkezi haline gelmesini sağlayacak bir adımdır” diyen Çetin, “Amacımız, yatırımcıları bölgeye çekmek, yerel işletmelerin bu üretim zincirine dahil olmasını sağlamak ve Edremit ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak. Bu proje ile birlikte Edremit’in üretim, istihdam ve yatırım kapasitesinin önemli ölçüde artacağına inanıyoruz. Türkiye’nin büyük salça üreticilerinden biri, 60 dönüm üzerine sos fabrikası kuracak burada. Sos konusunda dünyanın en büyüğü Heinz firmasına rakip olma hedefi koydular bu yatırım ile” açıklamasında bulundu.
Gıdanın işlenmesiyle katma değer artışı sağlanacak
TDİOSB bünyesinde kurulacak seraların, klasik geleneksel yöntemlerin aksine modern, teknolojik ve tam otomasyonlu bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlandığına dikkat çeken Çetin, bu kapsamda uygulanacak modern teknikleri şöyle sıraladı: “Otomasyon ve bilgisayar kontrolü, topraksız tarım (kültür) uygulamaları, modern sulama-gübreleme ve geri kazanım, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanılacak. Öte yandan, TDİOSB bünyesinde sadece ham üretim yapılmayacak; paketleme, depolama ve işleme tesisleri de entegre edilerek tam bir tarım-sanayi entegrasyonu kurulacak.”
Yüksek teknoloji ile verim artacak
Projenin en önemli avantajlarından birinin jeotermal enerji altyapısına sahip olması olduğunu vurgulayan Çetin, seracılıkta en büyük maliyetlerden birinin ısıtma giderleri olduğunu ve jeotermal enerji sayesinde bu maliyetler önemli ölçüde azalırken üretimin yıl boyunca sürdürülebilir hale geleceğini kaydetti.
Bunun yanında bölgede kurulacak seralarda tam otomasyonlu iklim kontrol sistemleri, topraksız tarım teknolojileri, enerji verimli üretim modelleri ve modern sulama ve gübreleme sistemlerin kullanılacağını ifade eden Çetin, “Bu teknolojiler sayesinde birim alandan elde edilen üretim miktarı artacak ve daha kaliteli ürünler elde edilebilecek. Türkiye’de son yıllarda tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri sayısı hızla artıyor. Edremit’te geliştirilen model; modern üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve tarım-sanayi entegrasyonu açısından başarılı bir örnek olacak” dedi.