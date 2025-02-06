“Ortadoğu’da Çin’in gücünü Suriye ile kırabiliriz”

Nurdoğan A. ERGÜN

Uzun süren bir savaş dö­neminin ardından Su­riye’de başlayan istik­rar süreci, Türkiye’de hemen her sektör açısından ‘bir fırsat’ barındırıyor. Her ne kadar Su­riye’nin, ihraç ürünlerine kar­şı uyguladığı aşırı gümrük ver­gileri son haftalara damgasını vursa da yeni dönemin getire­ceği fırsatlara yönelik beklen­tiler de sıkça dile getiriliyor. Su­riye’nin yapılanma sürecinin uzun zaman alacağını, bu ne­denle de mutfak eşyaları ihra­catında majör bir etki bekleme­diklerini ifade eden

Ev ve Mutfak Eşyaları Sana­yicileri ve İhracatçıları Der­neği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, “Ama Suriye ka­pısı açılırsa, güvenli bir ortam sağlanırsa, lojistik olarak Suu­di Arabistan’a çok kısa zaman­da ürünlerinizi indirebiliriz. Ortadoğu’da birçok ülkeye çok kısa zamanda kara nakliyesiy­le ürünlerimizi gönderebiliriz. Bölgede lojistik fırsatlar artar. Türkiye için Suriye büyük bir pazar değil, ama bölgeye açılan kapımız olabilir. Kısa zamanda Suriye pazarından gelir bekle­mek iddialı olur” dedi.

“Ortadoğu’da 10 yıldır Çin hakimiyeti var”

Gerek dünyadaki gelişmelere gerekse içerideki baskılar ne­deniyle Türkiye’de sektörlerin zorlu bir ekosistemden geçti­ğini dile getiren Önder, tüm bu tabloya rağmen ev ve mutfak eş­yaları sektörü özelinde 2024’ün başarılı geçtiğini söyledi. Sek­törün 2024 yılını ihracatta yak­laşık yüzde 3’lük bir düşüşle ka­pattığını belirten Önder, “Bü­tün sıkıntılara rağmen Avrupa pazarında büyüdük. İhracatı­mızın azaldığı bölgeler Ortado­ğu ve Bağımsız Devletler Toplu­luğu oldu. Ortadoğu’da 10 yıldır Uzakdoğu hakimiyeti var. Böl­gede Çin, en büyük yabancı ya­tırımcı oldu. Çin, hem Ortado­ğu hem de Asya’da çok dengeli bir politika izliyor. Ama bizim bölgede toparlanmamız biraz zaman alacak. Çünkü biz yarışa biraz geç başladık” dedi.

Önder, Türkiye’nin Suriye üzerinden lojistik avantajıy­la Ortadoğu’da güç kazanabile­ceğini yineledi. Çin’in Orta As­ya’da da güçlü bir oyuncu oldu­ğunu söyleyen Önder, Çin’in Kazakistan gibi ihracatını yüz­de 800 artırdığı ülkeler olduğu­nu aktardı.

“Sanayi de gerçekleriyle yüzleşmek zorunda”

Türkiye’de sanayinin de öz eleştirisini yapan Burak Önder, sektörlerde dijitalleşme sorunu olduğunu söyledi. “Bizim dijital kaslarımız çok zayıf” diyen Ön­der, “Bir yanda çuvaldızı kendi­mize batıralım ama kamunun da bu anlamda teşvik edici ol­ması lazım. Türkiye’de çok gü­zel teşvikler var. Ancak bu teş­viklerin çoğu orta ve yüksek teknolojileri kapsıyor. Türki­ye’de kaç tesiste ileri teknoloji var. Bizim hâlâ güçlü kaslarımı­zı oluşturan sektörlerde oto­masyonu, verimliliği ön plana çıkaracak mekanizmalar geliş­tirmeliyiz” vurgusu yaptı. Ön­der, rekabetin önündeki en bü­yük engelin verimsizlik olduğu­na işaret etti.

“Verimlilik olmadan, faizle rekabet edilmez”

Ev ve mutfak gereçleri sektö­rünün halen dış ticarette faz­la verdiğini ancak bir yanda da son 1.5 yıldır ithalatın hızla art­maya başladığına dikkat çeken Önder, “Bu maliyet ve fiyatlarla İtalyan malları daha cazip ha­le gelmeye başladı” yorumu­nu yaptı. Önder, şunları söyle­di: “Verimlilikle rekabet ede­meyen bizim gibi ülkeler faizle, enflasyonla, finansmanla reka­bet etmeye çalışıyor. 2024 yılı, faiz ve enflasyonun etkilerinin en çok konuşulduğu dönem ol­du. Ama tekrar ediyorum Tür­kiye’nin en önemli sorunu ve­rimsizlik. Bizde verimlilik so­runu sanayide, ihracatta yani ülkenin genelinde var. Biz daha endüstri 3.0’a geçemedik. Dün­ya 4.0’da, biz daha 2.5’lardayız.” Önder, Türkiye’nin hâlâ lojistik avantajlarından ötürü Uzakdo­ğu gibi bölgelerden yatırım çek­me potansiyeli bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“Anadolu’da lojistik engelini aşmak zorundayız”

Gerek Avrupa, gerekse Çin’de hep sektörel kümelenme mo­dellerinin uygulandığını an­latan Önder, şöyle devam etti: “Kümelenme ana sanayi, yan sanayi, lojistik, tedarikçi tüm paydaşları kapsar. Böyle olunca verimlilik de gelir.

En temel konulardan biri lo­jistik. Bugün yatırımlar neden Anadolu’ya çok fazla gidemi­yor? Nedeni lojistik. Türkiye, kara yolunda, hava yolunda çok iyi. Ama deniz yolunda, demir yolunda bunu yakalayamadık. Kamudan en önemli beklenti­miz sektörel sanayi bölgeleri oluşturulup bunların limanlara bağlanması.”

“STK’lara önemli görevler düşüyor”

Gelişmiş ekonomilerde devletin muhakkak bir katalizör etkisi olduğunu söyleyen Burak Önder, “Ama her şeyi devletten beklemek, büyük bir kolaycılık olur. Dünya gözümüzün önünde laboratuvar gibi çalışıyor. Bununla ilgili kamuoyu yaratmak sektörel kuruluşlara, yani STK’lara düşüyor. STK’lar beşinci güç. Özellikle iş dünyası sivil toplum kuruluşları, gündem yapacağı konuları iyi belirlemeli. Türkiye’de iş dünyasını temsil eden STK’ların inisiyatif almaları gerekiyor” diye konuştu.