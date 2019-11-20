Ortadoğulular ve Avrupalılar Türk abiyesi için geldi

20 Kasım 2019

Leyla İLHAN

CNR Fashionist bu yıl CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 6’ncı kez kapılarını açtı. 80 firmanın ürünlerini sergilediği fuarda abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerin yanı sıra moda giyim ürünleri görücüye çıktı. 21 Kasım'a kadar sürecek olan fuarda Avrupalı ve Ortadoğulu alıcıların ilgisi dikkat çekti. Önümüzdeki yıl hedefini moda fuarı olmak üzere kurgulayan Osmanbeyli üreticiler, CNR Fashionist fuarı ile 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ, son 6 yıldır gelinlik, damatlık ve abiye üzerine kurgulanan fuarı bu yıl genişleterek, buna şık giyim kısmını eklediklerini belirtti. Yurtdışında 60 ülkede 700 mağazası bulunan Osmanbeyli üreticilerin hedeflerinin gelecek yıl ise abiye ağırlıklı fuar olmaktan çıkıp kadın ve erkek giyimini de ekleyerek bir moda fuarı olmayı planladıklarını ifade etti. 7’si yabancı olmak üzere 80 firmanın ürünlerini sergilediği fuarda bini VIP olmak üzere 15 bini aşkın profesyonel alıcının ağırlanacağını kaydeden Kandağ, “Fuarımıza katılan sektör profesyonelleriyle B2B görüşmeleri yaparak, ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağız. Yüzde 50’si Ortadoğulu, yüzde 20’si Kuzey Avrupa, yüzde 15’i Rusya ve ABD’den de katılımcılar geliyor” dedi.

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise, sektörün uluslararası fuar talebi doğrultusunda TİM olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.