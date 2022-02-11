Ortak akıl projesiyle ‘bölgesel kalkınma’

Barış SEDEF

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA) kapsamında konfederasyon bünyesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklandı. TÜRKONFED üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi’nin (BİA Projesi) beşinci ve son bölgesel çalışması Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde Tekirdağ‘da gerçekleştirildi.

Dijital platform hedeflendi

Proje doğrultusunda 16 ilde 12 yarışma düzenlendi, 262 fikir ortaya çıktı. TRAKYASİ- FED’in etkinliğiyle üç yarışmaya daha start verildi. Mevcut fikirlerin toplanmasıyla yeni projelerin oluşturulmasına devam edilecek. Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Müjdat Ayan, projeyle 30 federasyonun kurumsal kapasitelerinin artırılması ve becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını anlatarak, "Dernek ve üyelerin birbiriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform hedeflendi. Hem federasyonların kurumsal gelişimine hem de bölgesel kalkınmalarına katkı sunmak amacıyla pilot bölgelerde çalıştaylar ve fikir yarışmaları düzenlendi" dedi.

Yeni projeler için çalışılıyor

Trakya bölgesinde iş dünyasında aktif olarak faaliyet gösteren altı derneğin üye olduğu TRAKYASİFED'in Çorlu merkezli kurulduğunu aktaran Ayan, "Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği, Silivri İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği, Edirne Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Lüleburgaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Silivri Kadın Girişimciler Derneği ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) kurucu üye olarak devam etmektedir. Üyelerimizle birlikte yeni projelere yönelik çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Enerjiye çözüm aranıyor

Türkiye'de enerji ithalatının toplam ithalattaki payının yüzde 16 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Ayan, "Ülkemizde toplam enerji tüketiminde sanayinin payı yüzde 43, ticarethanelerin payı yüzde 24, meskenlerin payı yüzde 26, tarımsal sulamanın payı yüzde 2. Şehrimiz, sanayi elektriği tüketiminde ilk beşte yer alıyor. Hali hazırda yaşadığımız enerji sorununda sanayicilerimize orta ve uzun vadede çözümler üretilmeli" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma yerel ve bölgesel potansiyellerin kullanılması ile mümkün

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ‘güçlü kurum güçlü bölge’, ‘güçlü bölge güçlü sivil toplum’ mottosuyla BİA ile yerelden bölgesele ve ulusala değer yaratma zinciri projesinin beşinci durağı Çorlu toplantısı için şunları söyledi: "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesiyle mümkün. Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimlerle akademinin katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor. Gelişmiş ekonomiler kapsayıcı iş birlikleri kurmasıyla bilinir, enerjiden bahsedecek olursak bugünü küresel bir problem ve küresel problemlerin çözümü de küresel işbirliklerinden geçiyor."

Katma değeri yüksek fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacağız

BİA projesiyle kendilerine bağlı federasyonların kapasitelerini artırmak, sivil toplum bilincini geliştirilmek, ortak iş yapma kültürüyle ortak akıl ve ortak vizyonla kalkınmayı hızlandırmak istediklerine işaret eden Turan, "Van'da Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) başladığımız BİA projemizin yerel kalkınma maratonunu sırasıyla, İpekyolu Sanayici Ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ile Erzurum'da, Doğu Akdeniz Sanayi Ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ile Hatay'da ve Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ile Konya'da gerçekleştirdik. Projemizin ilk fazını TRAKYASİFED'le birlikte Çorlu'da tamamlıyoruz. Bölgede Çorlu Fikir Maratonun tamamlanmasıyla 300 aşkın fikrin ortaya çıkmasına öncülük etmiş olacağız. Böylece katma değeri yüksek fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.