"Ortaklık kültürü, Sabancı'da iş yapış şekli oldu"

Sevilay ÇOBAN

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, “Sabancı kardeşler, birlikte ve ahenkle çalıştılar, kararları birlikte tartışarak aldılar. Sabancı'da ortaklık kültürü kuruluştan itibaren iş yapış şekli oldu” dedi.

Çulhacı, Hacı Ömer Sabancı'nın "Bu topraklardan aldığını bu toprakların insanlarıyla paylaşma" prensibinin, bugün hala tüm topluluğun faaliyetlerine yön verdiğini vurguladı. Çulhacı, "1970'li yıllarda menkul kıymetler borsasının ne olduğunun pek bilinmediği bir dönemde, Sabancı Grubu, Akçimento'yu, Lassa'yı, Kordsa'yı, Olmuksa'yı halka açtı. Yine bu dönemlerde ve takip eden yıllarda Toyota, Dupont, Bekaert, Bridgestone, Heidelberg, E.On, Carrefour, Ageas ve bunun gibi daha nice büyük uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada, ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler Sabancı Topluluğu'nun sürdürülebilir büyümesinin temel taşlarından biri” diye konuştu.

“Dalganın üstünde sörf yapabilmek önemli”

Sabancı Topluluğu'nun sanayiye yaptığı yatırımların yanı sıra eğitimden kültüre, bilimden toplumsal sorumluluğa kadar birçok kalıcı alanda değer üretmeye devam ettiğini aktaran Çulhacı, Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve destek verdikleri yüzlerce projeyle topluma katkı sağladıklarını belirtti. Sabancı'nın 100 yıllık yolculuğunda geleceğe inancını hiçbir zaman kaybetmediğini kaydeden Çulhacı, “Bu yüzyılda birçok değişiklikler yaşadık. Önümüzdeki yüzyılın bir öncekinden daha hızlı ve çetin geçeceğini, değişikliklerin daha yoğun olacağını biliyoruz. Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda rekabetçi kalabilmek, teknolojiye ayak uydurabilmek ve dalganın üstünde sörf yapabilmek çok önemli” ifadelerini kullandı.