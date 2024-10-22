Ortimobil ile tanımlanmış güzergâhta insansız sürüş

Ortimobil ailesinin yeni üyesi ambulans modeli oldu. Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, direkt insan sağlığına etki edecek olan Ortimobil Army-Ambulans’ın, trafiğe kapalı alanlarda, yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına ilk müdahale için hazır bekleyeceğini belirterek, “Ortimobil Army-Ambulans’ın ön panel çakarları, anons hoparlörü, standart sürgülü katlanır sedyesi, oksijen tüpü, ilaç dolabı ve serum askılarıyla donatıldı. Ortimobil Army-Ambulans ayrıca Ortimobil modellerinin tümünde bulunan standart özelliklere de sahip” dedi. Gökmen Akyürek, “4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerler olarak sıralanıyor” dedi.

Otonom teknolojiyi elektrikli golf arabasına uyarladı

Elektrikli hizmet araçlarına otonom özelliği ekleyen Ortimobil; özerk ve bağımsız şekilde hareket eden araçlara imza atıyor. Uzaktan kumanda edilebilen ve komut alan Army-Falcon, daha önceden hafızasına tanımlanan güzergâh boyunca da insansız yol alabiliyor ve insansız sürüş olanağı tanıyor.