OSB'ler limanlara bağlanacak ihracatta yeni rekorlar kırılacak

Sanayicilerin ürettikle­ri ürünleri daha kolay şekilde hedef pazarlara ulaştırabilmesi için yeni stra­tejilere odaklanıldı. Lojistik altyapıyı geliştirmenin yanı sıra organize sanayi bölgele­ri (OSB) ile limanların demir yollarıyla birbirine bağlanma­sı hedefleniyor.

Bu kapsamda, yeni sanayi bölgeleri ve lojis­tik hatların, afet riskleri göze­tilerek oluşturulması için ça­lışmalar devam ederken, mev­cut demir yolu altyapısının daha etkin kullanılması öngö­rülüyor. Ro-Ro dahil, sanayi bölgeleri ve limanlar arasın­daki işleyiş demir yolları saye­sinde daha da hızlanacak.

Hammaddeye erişim kolaylaşacak

Endüstri bölgeleri, OSB, kü­çük sanayi siteleri ve özel ya­tırım yerlerinin ham madde­ye erişim, lojistik ihtiyaçlarını gidermek de bu yolla kolayla­şacak. Komşu ülkelere ihra­catı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve demir yolu taşı­ma altyapısının iyileştirilme­si yönünde gerekli adımların atılması öngörülüyor.

İmalat sanayisi lojistiğin­de demir yolu yük taşımacılı­ğının payı artırılarak, sanayi­cilerin ürünlerini daha kolay hedef pazarlara iletebilmesi mümkün olacak.

Etüt projesi tamamlananlara öncelik verilecek

Çalışmalar kapsamında, yapımına devam edilen hızlı tren projeleri tamamlanacak, darboğaz yaşanan bölgelerde hat kapasitesi artırılacak ve yük taşıma potansiyeli yük­sek bölgelerin demir yolu ağı­na bağlanması olanağı getiri­lecek.

Etüt projesi tamamlanmış iltisak hattı projelerinin ya­pımına öncelik verilecek. Yük talebinin yüksek olduğu de­mir yolu koridorlarında çift ve yan hat gibi uygulamalarla ka­pasite artırılacak.

Üretim ve yük merkezleri­nin uluslararası pazara eri­şimlerinin güçlendirilmesi, ülkenin küresel rekabetçili­ğinin artırılması ve bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarının kurula­bilmesi, bölgesel refahın artı­rılması ve gelişmişlik farkla­rının azaltılması amacıyla ge­rekli altyapı yatırımlarının da yapılmasıyla “bütünleşik kal­kınma modeli” uygulanacak.

“Rekabet gücümüz artacak”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Baş­kanı Memiş Kütükcü, Türk sanayisinin bel kemiği olan OSB’lerin, ülkenin toplam sa­nayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini söyledi.

OSB’lerin demir yolları ile limanlara bağlanmasının Türk sanayisine büyük ivme kazandıracağını vurgulayan Kütükcü, bunun lojistik ma­liyetlerini de hafifleteceğini bildirdi.

67 binden fazla fabrikanın üretim yaptığı, 2 milyon 600 binden fazla istihdam sağla­yan OSB’lerin Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kurulu­şundan 648’ine de ev sahipli­ği yaptığına dikkati çeken Kü­tükcü, şunları kaydetti:

“2024-2028 yıllarını kap­sayan 12. Kalkınma Planı’nda yer alan OSB’lerimizin liman­lara demir yolu ile bağlanma­sı hedefi çok önemli. OSBÜK olarak bu hedefi destekliyo­ruz. Özellikle Anadolu’da li­manlara nispeten daha uzak olan OSB’lerimiz başta olmak üzere, tüm OSB’lerimizin de­mir yollarıyla limanlara bağ­lanması, sanayimizin ulus­lararası arenadaki gücünü perçinleyecektir. Ayrıca OS­B’lerimizin yatırım ve üretim avantajlarını da artıracaktır.”

Sanayi yatırımları hız kazanacak

Türkiye’deki tüm boş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören ve sanayide yatırımları daha da hızlandıracak düzenlemenin ilk uygulaması başladı.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı olarak dün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB’de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Böylece toplamda 22,1 milyon metrekare ve 1600 yatırım yeri tahsisi imkanı tanınacak. Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller düzenli şekilde duyurulacak.

Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak. İlk ilanlar, yatırımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler tarafından koordineli şekilde duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, “Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek” dedi.