OSB'ler limanlara bağlanacak ihracatta yeni rekorlar kırılacak
Organize sanayi bölgelerini demir yollarıyla limanlara bağlama stratejisine hız verilecek. Atılan adımların sanayicilerin lojistik maliyetlerini düşürmesi, yatırım ve üretim artışıyla birlikte Türkiye’nin ihracatına yeni rekorlara uzanması hedefleniyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSB’lerimizin yatırım ve üretim avantajları da artacak” dedi.
Sanayicilerin ürettikleri ürünleri daha kolay şekilde hedef pazarlara ulaştırabilmesi için yeni stratejilere odaklanıldı. Lojistik altyapıyı geliştirmenin yanı sıra organize sanayi bölgeleri (OSB) ile limanların demir yollarıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.
Bu kapsamda, yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatların, afet riskleri gözetilerek oluşturulması için çalışmalar devam ederken, mevcut demir yolu altyapısının daha etkin kullanılması öngörülüyor. Ro-Ro dahil, sanayi bölgeleri ve limanlar arasındaki işleyiş demir yolları sayesinde daha da hızlanacak.
Hammaddeye erişim kolaylaşacak
Endüstri bölgeleri, OSB, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin ham maddeye erişim, lojistik ihtiyaçlarını gidermek de bu yolla kolaylaşacak. Komşu ülkelere ihracatı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve demir yolu taşıma altyapısının iyileştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması öngörülüyor.
İmalat sanayisi lojistiğinde demir yolu yük taşımacılığının payı artırılarak, sanayicilerin ürünlerini daha kolay hedef pazarlara iletebilmesi mümkün olacak.
Etüt projesi tamamlananlara öncelik verilecek
Çalışmalar kapsamında, yapımına devam edilen hızlı tren projeleri tamamlanacak, darboğaz yaşanan bölgelerde hat kapasitesi artırılacak ve yük taşıma potansiyeli yüksek bölgelerin demir yolu ağına bağlanması olanağı getirilecek.
Etüt projesi tamamlanmış iltisak hattı projelerinin yapımına öncelik verilecek. Yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında çift ve yan hat gibi uygulamalarla kapasite artırılacak.
Üretim ve yük merkezlerinin uluslararası pazara erişimlerinin güçlendirilmesi, ülkenin küresel rekabetçiliğinin artırılması ve bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarının kurulabilmesi, bölgesel refahın artırılması ve gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla gerekli altyapı yatırımlarının da yapılmasıyla “bütünleşik kalkınma modeli” uygulanacak.
“Rekabet gücümüz artacak”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türk sanayisinin bel kemiği olan OSB’lerin, ülkenin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini söyledi.
OSB’lerin demir yolları ile limanlara bağlanmasının Türk sanayisine büyük ivme kazandıracağını vurgulayan Kütükcü, bunun lojistik maliyetlerini de hafifleteceğini bildirdi.
67 binden fazla fabrikanın üretim yaptığı, 2 milyon 600 binden fazla istihdam sağlayan OSB’lerin Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşundan 648’ine de ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:
“2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda yer alan OSB’lerimizin limanlara demir yolu ile bağlanması hedefi çok önemli. OSBÜK olarak bu hedefi destekliyoruz. Özellikle Anadolu’da limanlara nispeten daha uzak olan OSB’lerimiz başta olmak üzere, tüm OSB’lerimizin demir yollarıyla limanlara bağlanması, sanayimizin uluslararası arenadaki gücünü perçinleyecektir. Ayrıca OSB’lerimizin yatırım ve üretim avantajlarını da artıracaktır.”
Sanayi yatırımları hız kazanacak
Türkiye’deki tüm boş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören ve sanayide yatırımları daha da hızlandıracak düzenlemenin ilk uygulaması başladı.
Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı olarak dün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB’de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Böylece toplamda 22,1 milyon metrekare ve 1600 yatırım yeri tahsisi imkanı tanınacak. Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller düzenli şekilde duyurulacak.
Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak. İlk ilanlar, yatırımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB’ler tarafından koordineli şekilde duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, “Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek” dedi.