OSB’ler, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılmasını hedefliyor

Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli

Ayrıca OSB kuruluşlarının en temel hedefle­ri arasında sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, tarım alanlarının sanayide kul­lanılmasının disipline edilmesi, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altya­pı ve ortak sosyal tesisler kurul­ması amaçlanıyor.

Aslında nihai hedef; kontrol­lü ve planlı sanayileşme ile çev­re kirliliğini azaltmak verimlili­ği artırmaktır. Böylece sanayi de günümüz hedefleri arasında en çok gündemde olan ve önem arz eden sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerinin kontrollü ve daha kolay bir şekilde ulaşıl­ması sağlanıyor.

Birlik Organize Sanayi Böl­gesi’nde (BOSB) yer alan sana­yicilerimiz açısından dünya ve ülke ekonomisinde gerçekleşen ekonomik daralmanın etkileri­nin görüldüğü bir yıl oldu. 2024 hedefleri genişlemek ve büyü­mekten çok mevcudu korumak yönündeydi.

Ancak bazı sektör­ler genel gidişattan ayrışarak ya­tırım yapma ihtiyacı ve ticaret hacminde genişleme gerçekleş­tirdilerse de genel olarak dura­ğan bir ekonomik yıl geçirdik di­yebiliriz. Bu çerçevede bizler de OSB’mizde hizmet verirken fay­da/maliyet analizlerinde düşük maliyet yüksek faydalı yatırım­larımızı ön planda tutarak 2024 yılını geçirmeyi hedefledik ve elimizden geldiği kadar bu yön­de faaliyetlerimizi tamamladık.

Son yıllarda yaşanan felaket­ler (savaş, yangın gibi) ve afetler (deprem, sel gibi ) bizlere gösterdi ki ‘sürdürülebilirlik’ tüm sanayi­cilerin birinci derecede öncelikli meselesi olmalı. Ayrıca temiz bir çevre gelecekte hala üretebiliyor konumda olmamamız için önce­lik taşıyor. Sayılan öncelikleri gö­zeterek geliştirilecek üretim mo­dellerinin önümüzdeki dönem­lerde verimli ve karşı işletmeler olarak faaliyetlerini sürdüreceği­ni düşünüyoruz.