OSB’ler, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılmasını hedefliyor
Organize Sanayi Bölgeleri, Türkiye'de sanayileşme çabaları içinde ekonomik kalkınmanın temeli olarak görülüyor. Nedeni ise OSB’lerin sanayinin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, endüstriyel simbiyoz oluşturularak üretimde verimlilik ve kar artışının sağlanması hedefleniyor.
Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli
Ayrıca OSB kuruluşlarının en temel hedefleri arasında sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması amaçlanıyor.
Aslında nihai hedef; kontrollü ve planlı sanayileşme ile çevre kirliliğini azaltmak verimliliği artırmaktır. Böylece sanayi de günümüz hedefleri arasında en çok gündemde olan ve önem arz eden sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerinin kontrollü ve daha kolay bir şekilde ulaşılması sağlanıyor.
Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) yer alan sanayicilerimiz açısından dünya ve ülke ekonomisinde gerçekleşen ekonomik daralmanın etkilerinin görüldüğü bir yıl oldu. 2024 hedefleri genişlemek ve büyümekten çok mevcudu korumak yönündeydi.
Ancak bazı sektörler genel gidişattan ayrışarak yatırım yapma ihtiyacı ve ticaret hacminde genişleme gerçekleştirdilerse de genel olarak durağan bir ekonomik yıl geçirdik diyebiliriz. Bu çerçevede bizler de OSB’mizde hizmet verirken fayda/maliyet analizlerinde düşük maliyet yüksek faydalı yatırımlarımızı ön planda tutarak 2024 yılını geçirmeyi hedefledik ve elimizden geldiği kadar bu yönde faaliyetlerimizi tamamladık.
Son yıllarda yaşanan felaketler (savaş, yangın gibi) ve afetler (deprem, sel gibi ) bizlere gösterdi ki ‘sürdürülebilirlik’ tüm sanayicilerin birinci derecede öncelikli meselesi olmalı. Ayrıca temiz bir çevre gelecekte hala üretebiliyor konumda olmamamız için öncelik taşıyor. Sayılan öncelikleri gözeterek geliştirilecek üretim modellerinin önümüzdeki dönemlerde verimli ve karşı işletmeler olarak faaliyetlerini sürdüreceğini düşünüyoruz.