OSB'ler teşvik avantajlarıyla yatırımcılarını bekliyor

Türkiye'de tarıma dayalı olanlar da dahil 347 OSB'nin bulunduğunu açıklayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin yatırımcılara sunduğu fırsatlara ilişkin şu bilgileri verdi: "OSB'lerimiz gerek yatırım teşvik avantajları gerekse bürokrasiden uzak 'tek durak ofis' hizmeti anlayışıyla yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Örneğin, OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacağa göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler de var."

"OSB'lere yatırımcı ilgisi devam ediyor"

Kütükcü, Türkiye'nin geçen yıl ilk defa ilçe bazlı teşvik sistemine geçtiğini anımsatarak şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yapılan düzenlemeyle il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla ilçe bazlı teşvik sistemine geçildi. Bu düzenlemeden 30 OSB'miz de pozitif etkilendi. Bu OSB'lerimizde yatırım yapan yatırımcılarımız, 1 Ocak itibarıyla OSB'nin bulunduğu ilin iki alt bölgesinin teşvik imkanlarından yararlanacak. Örneğin, bölgesel teşvik sisteminde 3'üncü Bölge'de yer alan bir şehrimizde yatırım yapacak vatandaşımız, yatırımını aynı ilin bir ilçesinde yaparsa 4'üncü Bölge'nin, ilan edilen ilçesindeki bir OSB'de yaparsa 5'inci Bölge'nin yatırım teşvik imkanlarından faydalanacak."

Türkiye'nin planlı sanayi alanları niteliğindeki OSB'lere yatırımcı ilgisinin devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, 2020'nin ikinci yarısında yatırımcılara bin 840 yeni sanayi parseli tahsis edildiğini bildirdi.