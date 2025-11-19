OSB’lerin ciro, ihracat ve AR-GE harcaması artıyor

Nesrin KOÇASLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen “OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla KOSGEB başkanlık binasında yapıldı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, OSB'lerde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE yaparak nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 12 farklı kategorideki 120 firmaya plaket verdiklerini bildirdi.

“OSB’si olmayan il kalmadı”

Üretim zincirinin tarihi zorlanmalar yaşadığı bir dönemde sanayicilerin yılmadan her krizde yoluna devam ettiğini ve Türkiye'yi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdiğini ifade eden Kütükcü, "371'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 45'i Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere Türkiye'de OSB sayımız 416'ya ulaştı. 1961'de Bursa'da başlayan OSB yolculuğumuz, Türkiye'ye ilham oldu. Artık OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı OSB'lerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yarısına yakınını gerçekleştiriyor. Toplam istihdamımız 2 milyon 700 bini aştı. Sadece son bir yılda OSB'lerimize 103 milyon 630 bin metrekare yeni sanayi alanı kazandırıldı, 35 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

OSB Yıldızları Araştırması'na göre, araştırmaya katılan sanayicilerin ciroları, ihracatları, AR-GE harcamaları ve istihdamlarının bir önceki yıla göre arttığını aktaran Kütükcü, şu bilgileri paylaştı: "Araştırmamıza 104 OSB ve 37 farklı sektörden katılan firmalarımızın, 2024'te bir önceki yıla göre ciroları yüzde 2,2 artarak 1,5 trilyon lirayı aştı, ihracatları yüzde 28 yükselerek 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, AR-GE harcamaları yüzde 82,9'luk artışla 14,4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2024'te yüzde 1,9, kadın istihdamı yüzde 8,7 arttı.

OSBÜK olarak 416 OSB'mizin 68 binin üzerindeki fabrikamızın bu yeni döneme adapte olması için yoğun çalışma programı yürütüyoruz. Üreten Türkiye'nin omurgası olan OSB'lerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizle karbon nötr OSB hedefi için somut adımlar atıyor, OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Dijital dönüşüme destek olarak OSB çalışanlarımızdan oluşan 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Ayrıca bankalar ve finans kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerle sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara öncülük ediyoruz."

“OSB modelini Türkiye’nin dört bir köşesine yayacağız”

KOSGEB'te düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerini geliştirerek, onların altyapılarını hızla inşa ederek, istihdam ve yatırım teşviklerini nokta atışı belirleyerek sektörlerin geleceğe taşınmasını amaçladıklarını bildirdi.

Kacır, bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunarak yüksek katma değerli üretimi, sağlam bir zemin üzerinde yükseltecek altyapıyı inşa ettiklerini ifade etti.

OSB modelinin yurdun dört bir köşesine yaymayı öncelikli olarak gördüklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "OSB'ler sanayileşmeyi disiplinli ve planlı zemine oturtan, çevre dostu mükemmeliyet merkezleridir. Küresel pazarlarda rekabetin önündeki engelleri kaldıran ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçası olmamızı sağlayan ticaret kaleleridir. Aynı zamanda kümelenme anlayışının vücut bulduğu, sinerjiyi tetikleyen, sürdürülebilirlik ve verimliliği teminat altına alarak rekabet gücümüz için çarpan etkisi oluşturan dinamik üretim platformlarıdır. Bu vizyon doğrultusunda 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. Planlı sanayileşmeyi, çevreye saygıyı esas alan üretim yaklaşımımızla aynı dönemde OSB'lerimizin toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık."

Kacır, bünyelerindeki 721 AR-GE ve tasarım merkezinin yanı sıra 23 teknoparkla OSB'leri bilgiyi yüksek katma değerli teknolojiye dönüştüren inovasyon kampüslerine dönüştürdüklerini kaydetti. Bakan Kacır, sanayicilerin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmak adına yaptıkları düzenlemeyle her ayın ilk pazartesi günü, tüm OSB'lerde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açtıklarını anımsattı.

Oluşturdukları şeffaf ve öngörülebilir tahsis sistemi sayesinde, son 13 ayda 191 OSB'de 22 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuruda bulunduğu bilgisini paylaşan Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Devreye aldığımız ön tahsis modeli kapsamında 59 OSB'mizde 36 milyon metrekarelik alan için 1433 yatırımcı ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay çıktığımız ilanla 133 OSB'mizde 20 milyon metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis ve 34 OSB'mizde 9,5 milyon metrekarelik alan için ön tahsis başvurularını almaya başladık. Bu tablo, planlı sanayi alanlarımıza olan güçlü ilgiyi ve üretim cephesindeki dinamizmi ortaya koyuyor."

“Lojman uygulaması diğer şehirlerde de devreye alınacak”

Kacır, OSB'lerin bünyesinde, çalışanların ve ailelerinin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı sunmak için adım attıklarına işaret ederek, ilkini Manisa'da hayata geçirdikleri lojman uygulamasını diğer şehirlerde de devreye alacaklarını belirtti.

Dış ticaret dengesine yılda 11,5 milyar dolar katkı

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla, bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarına işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "Hamle Programı'nda bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 projeyi daha destekledik. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz program ve projelerle yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE ve yerli üretim kapasitemizi artıracağız.

İşletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu artırmak adına fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ile bulut bilişim altyapı yatırımlarımıza hızlandıracağız. Sanayimizi düşük karbonlu, yeşil ve verimli üretim modellerine yönlendirecek destek araçlarımızı çeşitlendireceğiz. Yenilenebilir ve nükleer enerji, döngüsel ekonomi uygulamalarında teknolojik kabiliyetlerimizi sizlerle birlikte geliştireceğiz. Etrafımızdaki ülkelerde oluşan ticaret fırsatlarını daha iyi değerlendirmek, yeniden şekillenen ticaret rotalarından çok daha fazla pay almak üzere atacağımız adımlarla Türkiye'nin küresel pazarlardaki merkez ülke rolünü perçinleyeceğiz."

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, OSB'lerde faaliyet gösteren 120 firma, 12 kategoride dereceye girdi. Buna göre, ödül kategorileri ve bu alanlarda ilk sırada yer alan firmalar şöyle: “En çok satış yapan firma' ve 'en çok ihracat yapan firma' kategorilerinde Hyundai Motor, 'satışını en çok artıran firma' kategorisinde CTN Makina ve İnşaat Sanayi, 'ihracatını en çok artıran firma' kategorisinde Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri San. ve Tic. AŞ, 'en çok istihdam sağlayan firma' ve 'en başarılı firma' kategorilerinde Vestel Beyaz Eşya, 'istihdamını en çok artıran firma' ve 'kadın istihdamını en çok artıran firma' kategorilerinde AR Seracılık Tarım Gıda San. ve Tic. AŞ, 'en çok kadın istihdamı sağlayan firma' kategorisinde Nursan Elektrik, 'en çok AR-GE harcaması yapan firma' kategorisinde Vestel Elektronik, 'AR-GE harcamasını en çok artıran firma' kategorisinde Norm Salihli Vida ve Cıvata Makina San. ve Tic. AŞ, 'en performanslı firma' kategorisinde Okuman Medikal Sistemler."

Ayrıca "en çok katkı veren OSB" kategorisinde 10 organize sanayi bölgesi ödüle layık görüldü.