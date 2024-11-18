Osmaniye OSB, demir-çelikte kümelenme sağladı
Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, bölgedeki son yatırımları DÜNYA’ya değerlendirdi. Tosyalı, yeni yatırımlarla bölgede demir-çelikle bağlantılı yan ürünler üreten endüstri tesislerin de artacağına dikkat çekti.
Recep ŞENYURT
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin (Osmaniye OSB) yatırımlar sayesinde demir- çelik ekosistemine sahip bir bölge haline geldiğini kaydeden Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, bölgenin sadece demir-çelik üretiminde değil, aynı zamanda bu ürünleri girdi olarak kullanan sektörler için de cazip bir yatırım alanı olduğunu söyledi.
Tosyalı, “Osmaniye OSB’deki demir çelik yatırımları hem OSB içerisinde hem de çevremizde birçok yeni endüstri tesisinin kümelenmesine vesile oldu, böylelikle burada tam anlamıyla bir kazan-kazan iş birliği doğdu” dedi.
Osmaniye OSB’de güçlü bir üretim kapasitesi var
Osmaniye OSB’nin 1994 yılında 100 hektarlık bir alan üzerinde karma OSB olarak kurulduğunu anımsatan Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Osmaniye OSB’deki sanayicilerin başlangıçta demir-çelik sektörünün atık yönetimi ile ilgili endişeler taşıdığını, ancak çevreye duyarlı yatırımlar sayesinde bu endişelerin giderildiğini ve bölgenin hızla büyüme sürecine girdiğini kaydetti. Şerif Tosyalı, çevreci yatırımlarla yeşil dönüşümü hızlı bir şekilde bölgeye yansıttıklarını ve birçok firmaya, bölgede örnek olduklarını kaydetti.
Sanayicilerin yatırımlarını destekleyerek, bölgedeki sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağladıklarına dikkat çeken Şerif Tosyalı, “Bölgemiz, 2004 yılındaki genişleme çalışmalarıyla birlikte 700 hektara ulaştı.
Şu an 141 sanayi parseli üzerinde 115 tesis faaliyet gösteriyor. Ve bu firmaların faaliyetleri ile 13 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Demir çelik-metal, tekstil, otomotiv, makine imalatı, zirai makine ve ekipmanları, deri ve gıda sektörlerinin yer aldığı bölgemizde, istihdamın yüzde 90’ını demir- çelik, metal ve tekstil sektörleri sağlıyor” diye konuştu.
“Lojistik açıdan avantajlı bir konumdayız”
Osmaniye OSB’nin lojistik altyapısının, bölgenin sanayi üretimini daha rekabetçi hale getirmek amacıyla hızla geliştiğine dikkat çeken Tosyalı, “Tosyalı Holding tarafından Burnaz mevkiine kurulacak liman ile sanayi bölgesi arasında doğrudan bağlantı sağlanarak, bölgenin deniz ulaşımı ve lojistik avantajları artacak.
Çukurova İltisak Hattı Projesi kapsamında Osmaniye ve çevresindeki tüm organize sanayi bölgeleri demir yolu ağına bağlanarak Türkiye genelindeki OSB’ler ve limanlarla bağlantı kurulacak. Bu projeler, Osmaniye OSB’nin lojistik anlamda rekabet avantajını yükseltecek ve taşımacılık maliyetlerini azaltacak. Bu yatırımlar bölgemizde demir-çelikle bağlantılı yan ürünler üreten endüstri tesislerinin konumlanmasını sağlayacak” dedi.
Çevreci yatırımlara yenilenebilir enerji projeleriyle devam ettiklerini kaydeden Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, 2016 yılında alınan kararla 7,5 megavatlık bir güneş enerji santrali (GES) kurduklarını, bölgede bulunan 22 tesisin çatılarına yerleştirilen güneş panellerinin, OSB’nin elektrik tüketiminin yüzde 2’sini karşıladığını kaydetti. Ayrıca, 45 bin sm/saat kapasiteli BOTAŞ ana dağıtım istasyonu üzerinden 2023 yılında sağlanan doğalgaz ile bölgedeki enerji talebinin yüzde 96’sı karşılanıyor. Şerif Tosyalı, bu altyapı sayesinde yeni yatırımların enerji ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanabildiğini belirtti.
Toprakkale’de yeni OSB yatırımları ile büyüme sürecek
522 bin 302 metrekarelik yeni sanayi parselinin Osmaniye OSB’ye dâhil edilmesiyle, bölgedeki sanayicilere yeni yatırım alanları sunulacak. Ayrıca Toprakkale’de planlanan Makine İhtisas OSB için ayrılan 235 hektarlık alanın Osmaniye OSB’ye ilave edilmesi kararı müteşebbis heyetince alınarak çalışmalara başlandı. Şerif Tosyalı, bu yatırımların Osmaniye OSB’yi Türkiye’nin sanayi merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.