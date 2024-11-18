Osmaniye OSB, demir-çelikte kümelenme sağladı

Recep ŞENYURT

Osmaniye Organize Sa­nayi Bölgesi’nin (Os­maniye OSB) yatırım­lar sayesinde demir- çelik eko­sistemine sahip bir bölge haline geldiğini kaydeden Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, bölgenin sadece demir-çelik üretiminde değil, aynı zamanda bu ürünle­ri girdi olarak kullanan sektör­ler için de cazip bir yatırım alanı olduğunu söyledi.

Tosyalı, “Os­maniye OSB’deki demir çelik yatırımları hem OSB içerisinde hem de çevremizde birçok yeni endüstri tesisinin kümelenme­sine vesile oldu, böylelikle bura­da tam anlamıyla bir kazan-ka­zan iş birliği doğdu” dedi.

Osmaniye OSB’de güçlü bir üretim kapasitesi var

Osmaniye OSB’nin 1994 yı­lında 100 hektarlık bir alan üze­rinde karma OSB olarak kurul­duğunu anımsatan Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Osmaniye OSB’deki sanayicilerin başlan­gıçta demir-çelik sektörünün atık yönetimi ile ilgili endişeler taşıdığını, ancak çevreye duyar­lı yatırımlar sayesinde bu endi­şelerin giderildiğini ve bölgenin hızla büyüme sürecine girdiğini kaydetti. Şerif Tosyalı, çevre­ci yatırımlarla yeşil dönüşümü hızlı bir şekilde bölgeye yansıt­tıklarını ve birçok firmaya, böl­gede örnek olduklarını kaydetti.

Sanayicilerin yatırımlarını destekleyerek, bölgedeki sa­nayi ekosisteminin sürdürü­lebilirliğine katkı sağladıkları­na dikkat çeken Şerif Tosyalı, “Bölgemiz, 2004 yılındaki ge­nişleme çalışmalarıyla birlik­te 700 hektara ulaştı.

Şu an 141 sanayi parseli üzerinde 115 te­sis faaliyet gösteriyor. Ve bu fir­maların faaliyetleri ile 13 bin 500 kişiye istihdam sağlıyo­ruz. Demir çelik-metal, tekstil, otomotiv, makine imalatı, zi­rai makine ve ekipmanları, de­ri ve gıda sektörlerinin yer aldı­ğı bölgemizde, istihdamın yüz­de 90’ını demir- çelik, metal ve tekstil sektörleri sağlıyor” diye konuştu.

“Lojistik açıdan avantajlı bir konumdayız”

Osmaniye OSB’nin lojistik altyapısının, bölgenin sanayi üretimini daha rekabetçi ha­le getirmek amacıyla hızla ge­liştiğine dikkat çeken Tosya­lı, “Tosyalı Holding tarafından Burnaz mevkiine kurulacak li­man ile sanayi bölgesi arasın­da doğrudan bağlantı sağla­narak, bölgenin deniz ulaşımı ve lojistik avantajları artacak.

Çukurova İltisak Hattı Projesi kapsamında Osmaniye ve çev­resindeki tüm organize sanayi bölgeleri demir yolu ağına bağ­lanarak Türkiye genelindeki OSB’ler ve limanlarla bağlantı kurulacak. Bu projeler, Osma­niye OSB’nin lojistik anlamda rekabet avantajını yükselte­cek ve taşımacılık maliyetleri­ni azaltacak. Bu yatırımlar böl­gemizde demir-çelikle bağlan­tılı yan ürünler üreten endüstri tesislerinin konumlanmasını sağlayacak” dedi.

Çevreci yatırımlara yenile­nebilir enerji projeleriyle de­vam ettiklerini kaydeden Os­maniye OSB Başkan Vekili Şe­rif Tosyalı, 2016 yılında alınan kararla 7,5 megavatlık bir güneş enerji santrali (GES) kurdukla­rını, bölgede bulunan 22 tesisin çatılarına yerleştirilen güneş panellerinin, OSB’nin elektrik tüketiminin yüzde 2’sini kar­şıladığını kaydetti. Ayrıca, 45 bin sm/saat kapasiteli BOTAŞ ana dağıtım istasyonu üzerin­den 2023 yılında sağlanan do­ğalgaz ile bölgedeki enerji tale­binin yüzde 96’sı karşılanıyor. Şerif Tosyalı, bu altyapı saye­sinde yeni yatırımların enerji ihtiyaçlarının kesintisiz karşı­lanabildiğini belirtti.

Toprakkale’de yeni OSB yatırımları ile büyüme sürecek

522 bin 302 metrekarelik yeni sanayi parselinin Osmaniye OSB’ye dâhil edilmesiyle, bölgedeki sanayicilere yeni yatırım alanları sunulacak. Ayrıca Toprakkale’de planlanan Makine İhtisas OSB için ayrılan 235 hektarlık alanın Osmaniye OSB’ye ilave edilmesi kararı müteşebbis heyetince alınarak çalışmalara başlandı. Şerif Tosyalı, bu yatırımların Osmaniye OSB’yi Türkiye’nin sanayi merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.