Osmaniye OSB tam kapasite üretime geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar almayan Osmaniye OSB'de afet sonrası iş gücü eksiliği nedeniyle ilk 3 gün üretim gerçekleşmemişti. Depremin üçüncü gününden sonra asgari düzeyde üretime geçilen bölgede, iş gücü kayıplarının telafi edilmesiyle firmalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Osmaniye OSB'de başta demir çelik olmak üzere tekstil, filtre imalatı gibi toplam 75 firma aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Osmaniye OSB Müdürü Musa Gönül, Osmaniye OSB'nin yaşanan afetten sonra asgari düzeyde üretime geçtiğini anımsattı. Gönül, “Deprem sonrasında da herhangi bir fabrikamız ve altyapımız zarar görmedi.

Biz mevcut imkanlar doğrultusunda yatırımcılarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Firmalarımız morallerini, motivasyonlarını yükselterek üretimle beraber acılarını hafifletmeye çalıştılar. Daha sonraki süreçte ise üretim kapasitesi artırılacak bugün itibarıyla 11 bin çalışanla mevcut halinde tam kapasiteyle devam ediyoruz” dedi.

Nisanda ticari faaliyetler başlayacak

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat'ta konteynerlerde çıkan ve 4 gün süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla faaliyetlere ara verilen limanda 8 Nisan'dan sonra ticari çalışmaların başlayacağını belirtti. Limanın İskenderun ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Hakkı Yılmaz, “Nisan ayının 8'inden sonra ticari faaliyetlerine başlayacak. Haziran ve temmuz aylarından sonra faaliyetlerini artırarak eski potansiyeline kavuşacak” dedi.