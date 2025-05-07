Osmanlı ‘Habbe’si vitrinlere geri döndü

Nurdoğan A. ERGÜN

Altın fiyatlarının hız­lı yükselişiyle, mücev­her tasarımlarında ta­şın ağırlığı yerini altına bı­rakmaya başladı. Markalar, yeni koleksiyonlarında tüke­ticilere özellikle hem yatırım hem de takı olabilecek ürünler sunmayı hedefliyor. Pırlanta­lı mücevheratla tanınan Türk mücevher sektörünün köklü markalarından Ariş Pırlanta, tamamen altın formunda olan Habbe (top altın) ürünlerini vitrine çıkardı.

Marka, 1900’lü yılların başında, özellikle Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi’nin sembol mücevheri olan ve bu­günün tektaşına eşdeğer an­lam taşıyan Habbe koleksiyo­nunu mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor. Tamamen el işçiliği ile yapılan bu koleksi­yonda geleneksel dokularla gü­nümüz çizgilerini buluşturan marka, eskiden 25 altın bon­cuktan oluşan Habbe’de birçok yeni form ile her bütçeye uygun tasarımlar da geliştirmiş.

“Bu topraklarda tek taştan önce Habbe vardı”

Atalarının ilk işe başlayışı­nın Habbe ile olduğunu, ken­disinin de Habbe’de çalıştığını söyleyen Ariş Pırlanta’nın Yö­netim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “Bugün tek taş neyse eskiden Habbe oydu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da kız is­temeye Habbe ile gidilirdi. 25 tane altın boncuk ipe dizilir­di. Zaman içerisinde gündem­den kalktı. Biz bugün Habbe’yi yeni versiyonu ile yeniden ta­sarladık” dedi. Tüketiciler ta­rafında da Habbe koleksiyo­nunun beklediklerinden daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Güzeliş, bunda altına dönüşün de etkili olduğunu belirtti. Bu­nun dışında 10 yıldır anne-ço­cuk koleksiyonu çıkardıkları­nı hatırlatan Güzeliş, yaklaşan Anneler Günü’ne özel ekleme­ler yaptıklarını aktardı.

Her bütçeye uygun tasarımlar yapılıyor

Öte yandan alım gücünün düşmesiyle her bütçeye uy­gun takı alternatifleri geliş­tirdiklerini dile getiren Kerim Güzeliş, “Setlerde daha müte­vazi ürünler çıkarıyoruz. Tü­ketici bizde 10 bin TL’ye iki ta­ne tek taş alyans alabilir. Taşı daha küçük, daha hafif maden altın kullanıyoruz. Gösterişli olması için taşın etrafını pır­lanta kesim gibi bir işlemle ışıltılı yapıyoruz. Alım gücüne göre mücevher tasarlayabi­liyoruz. Bunun yanında alım gücü yüksek olan müşterile­rimiz için de birçok alterna­tif sunuyoruz. Yani bizde 5 bin TL’ye de 100 bin dolara da tü­ketici tek taş bulabilir” dedi.

“Anneanne-torun gelen müşterilerimiz var”

Mücevherat sektöründe köklü bir marka olarak yeni­liklere de öncülük ettiklerini söyleyen Güzeliş, şunları söy­ledi: “Mücevher sektöründe online alış verişi başlatan ilk markayız. Biz oradan çok yol aldık. Gazetelerle katalog da­ğıtıp 15 milyon eve girdik. Bu da bizi çok hızlı taşıdı. Trendi daima çok yakından takip edip herkesin yaptığını değil, farklı olanı sunmak için çalışıyoruz. Daha mütevazi ama sağlam adımlarla yürüyoruz. Karlı­lık oranımızı da satış noktala­rımız ve bayilerimizi de daha mütevazi, herkesin ulaşabi­leceği noktada tutuyoruz. Da­ha çok kalite ve güvene daya­lı ilerlediğimiz için sadık bir müşteri kitlemiz var. Annean­nesiyle gelen torun müşterile­rimiz var. Kuyumculukta çok rastlanan bir durum değil bu.”

“Altın mücevheratta, sektörü öldüren bir rekabet var”

Altın mücevherat sektöründe ‘öldürücü’ bir rekabet yaşandığını söyleyen Kerim Güzeliş, bunun başında da fiyat rekabetinin geldiğini belirtti. Güzeliş, şöyle devam etti: “0.30 cm’lik taşı ben 25 bin TL’ye satıyorum diyelim, öteki 20 bine, diğer 18 bin, 15 bin TL iniyor. Bu hem kendimize zarar veriyoruz hem müşteride olumsuz bir algı yaratıyor. Aslında onlar benden ucuz satmıyor, kaliteyi düşürüyor. Sonra da yüzde 50-70 indirim yaptım diyor. Böyle bir dünya yok. Rekabeti yapacaksa, ürün farklılığıyla yapsın. Bu pazara da sektöre de zarar veriyor.”

Haksız rekabetlerden birinin de sektör içindeki çalışan transferleri olduğunu söyleyen Güzeliş, “Örneğin benim 100 TL maaş alan çalışanıma sistemi çözmek için ‘gel sana 180 TL maaş vereyim’ diyor. Kısa süre çalıştırıp kapının önüne koyuyor” diye konuştu.

“Kota kalkarsa 5 yılda dünyada yeniden ihracat lideri oluruz”

Türkiye’de altına uygulanan kota nedeniyle özellikle ihracata çalışan markalar açısından sorunun büyüyerek devam ettiğini ifade eden Kerim Güzeliş, “ABD’nin yeni vergi hamlesiyle önceden İsrail’de olan avantaj bize geçti. İsrail bizden mal ithal ediyor bypass yapıp ABD’ye göndererek vergi avantajını kullanıyordu. Şimdi avantaj bizde. Ama dezavantajımız kota. Talep olsa bile talebi belki karşılayabiliriz ama karlılığımız düşüyor. Hatta altın ihracatı yapan zarar da ediyor. Üretici sipariş almış, taahhüdünü yerine getirmek için ihraç ediyor ama zarar etmiş oluyor. Kota çıkmadan önce dünya ihracat liderliğine oynuyorduk. Ve İtalya’yı geçmek üzereydik ama şimdi geri sıralara düştük. Kota kalkarsa ve farklar ortadan kalkarsa 5 yıl içinde dünya liderliğini alabiliriz” dedi.

“Altının fiyatı %20 daha yukarı çıkacak”

Altın fiyatlarındaki artışın ‘fiyat daha da artacak’ beklentisiyle tüketicileri daha çok altın almaya yönlendirdiğini söyleyen Kerim Güzeliş, altın ve mücevherin her zaman güvenli liman olacağını belirtti. Güzeliş, “Yılbaşına doğru altın fiyatlarının bugünkü fiyata göre yüzde 20 yukarıda olacağı tahmin ediliyor. Çünkü dünya merkez bankaları ve büyük miktar parası olanlar, altın almaya devam ediyor” dedi.