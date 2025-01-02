“Otel yatırımları hızla ilerliyor 2025 yılından umutluyuz”

Özlem SARSIN

2024 yılında sektörde do­luluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu ancak kârlılık­ların ciddi oranda gerilediğini de dile getiren Özel, “Oda fiyat­larımızı geçen seneye kıyaslar­sak bir miktar yüksekti ancak artan maliyetler kârlılıkları cid­di oranda etkiledi.

Bu işin ope­rasyonel tarafı. Otellerin kârlı­lıklarında ciddi biçimde düşüş olmasına rağmen otel yatırım­ları 2025 yılı için çok daha hız­lı ilerliyor. 2025 yılından umut­luyuz. Ekonomik iyileşmelerin yılın ikinci yarısından sonra da­ha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.

Uçuş sayısı ve noktaları artmalı

Turizm yatırımcısının teş­vik istediğini dile getiren Özel, “Yurt dışından daha fazla turist getirebilmek için direkt uçuş sa­yıları ve noktaları artmalı. Yurt­dışından daha çok turist gelme­sini istiyorsak bunu yapmalıyız yoksa konaklama tesislerinin bir anlamı olmaz. Aksi halde sadece içerdeki turizm hare­ketiyle sınırlı kalırız.

Biz turiz­mcilerin beklentisi; tıpkı 2015 yılı öncesinde olduğu gibi bü­yük uluslararası fonların Tür­kiye’deki turizm yatırımlarına proje desteği vermesi” şeklinde konuştu. Wyndham’un, Türki­ye’ye yaklaşık 20 yıl önce Rama­da markasının satın alınmasıyla adım attığını da hatırlatan Özel, “Şirketimiz, o günden bugü­ne krizlere rağmen Türkiye’ye

olan güveni her platformda dile getirdi. Türkiye’nin dinamikle­rine, turizm gücüne, ekonomi­sine, insan kaynağına ve avan­tajlarına güvenmiş ve yatırım yapmış bir şirketiz. Şunu iddia edebilirim, Türkiye’de franchi­se otellere hizmet veren en bü­yük ekibe sahibiz. Stratejik or­taklarımız ile her zaman birlikte olmayı ve bu sinerjiyi korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üst segmentte büyüyeceğiz"

Murat Özel, “Dolce by Wyndham markası ile yeni dönemde Türkiye’de üst segment konaklamada büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özel, “Dolce by Wyndham markasını Türkiye’ye getirmemiz, büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Açık ve faal durumdaki otel sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel grubu olarak, DRD Hotels ile birlikte Çeşme ve Datça’da gerçekleştirdiğimiz bu yeni açılışlarla, Türkiye’nin kıyılarında ve hızla gelişen şehirlerinde yüksek kaliteye sahip ve üst segmentteki konaklama hizmetlerimizi çeşitlendirme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. 2025 yılında Ankara’da bir Dolce projemiz daha hayata geçecek. Hali hazırda 3. projemiz için görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan Manisa’da da bir proje ile ilgili görüşmelerimiz var. Burada Çinli otomotiv firması BYD’nin yapacağı büyük yatırım tüm sektörleri olumlu etkileyeceği gibi konaklama sektörünü de olumlu etkileyecek” dedi.