“Otel yatırımları hızla ilerliyor 2025 yılından umutluyuz”
Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel, 95’ten fazla ülkedeki yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts’un, Türkiye’deki yaklaşık 120 oteli ile büyümeye devam ettiğini söyledi.
Özlem SARSIN
2024 yılında sektörde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu ancak kârlılıkların ciddi oranda gerilediğini de dile getiren Özel, “Oda fiyatlarımızı geçen seneye kıyaslarsak bir miktar yüksekti ancak artan maliyetler kârlılıkları ciddi oranda etkiledi.
Bu işin operasyonel tarafı. Otellerin kârlılıklarında ciddi biçimde düşüş olmasına rağmen otel yatırımları 2025 yılı için çok daha hızlı ilerliyor. 2025 yılından umutluyuz. Ekonomik iyileşmelerin yılın ikinci yarısından sonra daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.
Uçuş sayısı ve noktaları artmalı
Turizm yatırımcısının teşvik istediğini dile getiren Özel, “Yurt dışından daha fazla turist getirebilmek için direkt uçuş sayıları ve noktaları artmalı. Yurtdışından daha çok turist gelmesini istiyorsak bunu yapmalıyız yoksa konaklama tesislerinin bir anlamı olmaz. Aksi halde sadece içerdeki turizm hareketiyle sınırlı kalırız.
Biz turizmcilerin beklentisi; tıpkı 2015 yılı öncesinde olduğu gibi büyük uluslararası fonların Türkiye’deki turizm yatırımlarına proje desteği vermesi” şeklinde konuştu. Wyndham’un, Türkiye’ye yaklaşık 20 yıl önce Ramada markasının satın alınmasıyla adım attığını da hatırlatan Özel, “Şirketimiz, o günden bugüne krizlere rağmen Türkiye’ye
olan güveni her platformda dile getirdi. Türkiye’nin dinamiklerine, turizm gücüne, ekonomisine, insan kaynağına ve avantajlarına güvenmiş ve yatırım yapmış bir şirketiz. Şunu iddia edebilirim, Türkiye’de franchise otellere hizmet veren en büyük ekibe sahibiz. Stratejik ortaklarımız ile her zaman birlikte olmayı ve bu sinerjiyi korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“Üst segmentte büyüyeceğiz"
Murat Özel, “Dolce by Wyndham markası ile yeni dönemde Türkiye’de üst segment konaklamada büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özel, “Dolce by Wyndham markasını Türkiye’ye getirmemiz, büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.
Açık ve faal durumdaki otel sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel grubu olarak, DRD Hotels ile birlikte Çeşme ve Datça’da gerçekleştirdiğimiz bu yeni açılışlarla, Türkiye’nin kıyılarında ve hızla gelişen şehirlerinde yüksek kaliteye sahip ve üst segmentteki konaklama hizmetlerimizi çeşitlendirme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. 2025 yılında Ankara’da bir Dolce projemiz daha hayata geçecek. Hali hazırda 3. projemiz için görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan Manisa’da da bir proje ile ilgili görüşmelerimiz var. Burada Çinli otomotiv firması BYD’nin yapacağı büyük yatırım tüm sektörleri olumlu etkileyeceği gibi konaklama sektörünü de olumlu etkileyecek” dedi.