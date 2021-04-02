Otellere transfer hakkı, Turizmi Teşvik Kanun teklifinden çıkarıldı

Canan SAKARYA

ANKARA - Turizmi Teşvik Kanun teklifinde yer alan ve TÜRSAB’ın eleştirilerine neden olan beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi araçlarıyla transfer hizmeti sunma imkanı veren düzenleme tekliften çıkarıldı.

Meclis Bayındırlık Komisyonu, Turizm Teşvik Kanun Teklifinin görüşmelerine başladı. Yasa teklifiyle beş yıldızlı otel ve tatil köylerine, müşterilerine yönelik transfer hizmeti verme imkanı getiriliyordu. Yasa teklifinin Meclise sunulmasının ardından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) yaptığı açıklamayla eleştirdiği söz konusu düzenleme Komisyonda iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından verilen önergeyle tekliften çıkarıldı. Muhalefet partileri söz konusu düzenlemeyi eleştirerek, turizm bölgelerindeki esnafa zarar vereceğini dile getirdiler.

TÜRSAB yasa teklifinin Meclise sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, yapılacak bu düzenlemenin pandemi sürecinde ayakta durmaya çalışan seyahat acentalarını daha da zor duruma düşüreceğine dikkat çekerek,“ Adı teşvik kanunu olan bu yasa teklifi, seyahat acentalarını cezalandırmayı içermektedir. Seyahat acentaları, öz mal araçları ile tur ve transfer yapamazken, bu konuda ulaştırma mevzuatına bağlı işletme gereklerine uymak zorunda iken, bu sebepten dolayı türlü sıkıntılarla boğuşurken, otellerin öz mal araçları ile transfer yapabilmeleri nasıl açıklanabilir? “ açıklaması yapmıştı.

Yasa teklifinin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü Meclis Bayındırlık Komisyonunda devem edilecek.