Oto ilk kez 1 milyonu geçti ticari 2011 rekorunu kırdı

Türkiye’de otomobil ve ha­fif ticari araç pazarı ken­di rekorunu kırdı. Otomo­bil satışları tarihinde ilk kez 1 mil­yon adet barajını aştı. Hafif ticari araç pazarı da 2011 yılında ulaş­tığı en yüksek seviye olan 270 bin seviyesini geride bırakarak dikkat çeken bir performansa imza attı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mo­bilite Derneği (ODMD) verilerine göre sektör, hem adet hem de ürün dönüşümü açısından yeni bir eşi­ğe daha ulaşmış oldu. Ocak-Aralık 2025 döneminde Türkiye otomo­bil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,49 bü­yüyerek 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Böylece top­lam pazar, 2024 yılındaki 1 milyon 238 bin adet seviyesinin de üzeri­ne çıktı.

14 yıl sonra hafif zirve

Geri kalan bu dönemde otomo­bil pazarı yüzde 10,6 artışla 1 mil­yon 84 bin 496 adet seviyesine yükseldi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9’luk artarak 283 bin 904 adeti gördü. Böylece hafif pazar 14 yıl sonra rekor kırdı. Bu seviye pazarın artık 1 milyon adet bandı­na oturduğunu gösterdi. 2025 yılı, otomobil tarafında sadece adet ar­tışıyla değil, aynı zamanda pazarın yapısal dönüşümüyle de öne çıktı. 1 milyon adedin aşılması, Türki­ye pazarının artık yüksek hacimli pazar ligine kalıcı olarak girdiği­ne işaret etti. Bu dönemde yaşanan bireysel talep, şirket ve filo alım­ları öte yandan SUV ve elektrik­li modellerde çeşitliliğin artması satışları ivmelendiren ana unsur­lar oldu. Ticari tarafta da e-ticaret ve lojistik faaliyetlerinde büyüme, KOBİ ve esnaf talepleri ayrıca tek­rar eski ivmesine kavuşmaya çalı­şan yerli model satışlarının etkisi görüldü.

12 ayın 8’inde rekor kırıldı aralıkta 191 bin araç satıldı

Her dönem olduğu gibi yılın son ayı yine şaşırtmadı. 2025 Aralık yı­lın en güçlü satış ayı oldu. Toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı Aralık 2024’e göre, yüzde 12,5’lik artışla 191 bin 620 adet olarak ka­yıtlara geçti. Bu dönemde otomo­bil satışları yüzde 8,5 artarak 146 bin 319 adede, hafif ticari araç sa­tışları da yüzde 27,8 artışla 45 bin 301 adede çıktı. Aralık ayı satışları, son 10 yıllık aralık ortalamasının yüzde 58 üzerine çıktı. Gelinen 12 ayın 8’inde ay bazında rekor kırıl­dı. Bu tablo, yıl sonu kampanyala­rının ve ticari araç tarafındaki yo­ğun talebin pazarı nasıl yukarı ta­şıdığını net biçimde ortaya koydu.

Segment bazında sadece SUV’ler büyüdü

2025 yılında otomobil pazarının yüzde 82,7’sini A, B ve C segmen­ti araçlar oluşturdu. Düşük vergi oranına sahip bu modeller yüksek fiyat ortamında tüketicilerin ana tercihi oldu. C segmenti araçlar yüzde 55,3 payla 599 bin 790 adede ulaştı. B segmentinin pazardan al­dığı pay 27’ye çıkarak 292 bin 700 adede ulaştı. Üst segmentlerde ise büyüme sınırlı oldu. Gövde tipi ba­zında SUV’ler, Türkiye pazarında­ki hakimiyetini daha da pekiştirdi. 2025 yılında satılan otomobillerin yüzde 61,9’u SUV oldu. Toplamda 671 bin 819 adet SUV araç satışı gerçekleşti. Segment bazında tek büyüyen sınıf oldu SUV’ler. Sedan araçların payı neredeyse paralel seyretti. Yüzde 22,8 payla 247 bin 5 adet oldu. Hatchbackler ise yüzde 14,4 pay ile 156 bin 78 adede kadar düştü. Pazar artık SUV modelleri alternatif olarak değil ana model olarak görüyor.

Elektrikli araçların voltajı 190 bin adedi geçti

Öte yandan 2025 yılı elektrikli araçlar için de bir dönüm nokta­sı oldu. Yüzde 100 elektrikli araç satışında tahminler 160 bin sevi­yesindeydi fakat 191 bin 960 adet geçildi. Pazardan aldıkları pay ise yüzde 17,7’ye çıktı. Aynı zamanda hibrit araçlarda da hızlı bir sıçra­ma yılı oldu. Yüzde 27,2 pay alan hibrit araçlar toplamda 295 bin 378 adetlere ulaştı. Benzinli araç­ların payı düştü ama pazardaki ağırlıkları hala sürüyor. 509 bin 217 adet benzinli aracın satıldı­ğı 2025 yılında payı yüzde 47 ola­rak gerçekleşti. Dizel ise gittikçe eriyor. Yüzde 7,4 paya kadar düşen dizel araç oranı karşısında 80 bin 346 adet satış yapıldı. Bu tabloda elektrikli otomobil satışlarında bir yılda yüzde 82’lik artış görüldü. Hibrit araçlar ise pazarın ana taşı­yıcıları haline geldi. İçten yanmalı motorların payı ise ilk kez belirgin bir şekilde gerileme kaydetti.

Bozkurt, veda konuşması yaptı

Tüzük gereği ODMD Başkanlığını yıl içinde bırakması beklenen Ali Haydar Bozkurt, gecede bir veda konuşması da gerçekleştirdi. “Bu benim ODMD Başkanı olarak son ödül gecesi konuşmam” diyen Bozkurt, “Sektör olarak tedarik sanayisini büyütelim destekleyelim. Bayilerimiz çok cesur yatırımcılar, sektörü sahada temsil eden bu kişilere sektör olarak göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Müşteri memnuniyetini en öncelikli konularımızın başında tuttuk. Müşteriyi her zaman en tepeye yerleştiren bir sektör olarak kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar olmaz dedim oldu, bu yıl da paralel olsun”

ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2025 Gladyatörleri gecesinde konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Beklentilerimizin yine üzerine çıktı. Nasıl başladık nasıl bitirdik? 2025 yılında da rekorun ipini göğüsledik. Önceki yıl seneye de bu kadar olur dedik. ama bunu beklemedik. Ama oldu. Bu yıl da paralel olsun. Satışlar geçen yılı aratmasın diyorum. Bu yıl sadece satış değil 42 milyon dolar seviyesinde bir ihracat da yapıldı. O nedenle otomotiv sanayisinin de önemi çok büyük. 2026 yılının ilk yarısının büyük ölçüde 2025’in devamı niteliğinde olacağı öngörülüyor. Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek” dedi.

Otomobil ilk kez 1 milyon eşiğini aştı

Türkiye otomobil pazarı 2025’te 1.084.496 adet ile tarihinde ilk kez milyon barajını geçti. Bu, pazarın artık kalıcı olarak yüksek hacimli ligde yer aldığını gösterdi.

Ticari araç 2011 rekorunu geride bıraktı

Hafif ticari araç pazarı 283.904 adetle, 2011’de kırılan 270 bin adetlik rekoru aştı. Lojistik, e-ticaret ve KOBİ talebi pazarı yukarı taşıdı.

Aralık yılın kaderini belirledi

Aralık 2025’te toplam pazar 191.620 adede ulaştı. Bu rakam, 10 yıllık Aralık ortalamasının %58 üzerinde gerçekleşti. Hafif ticari araçta %27,8 artış rekoru perçinledi.

SUV ve vergi avantajı lokomotif oldu

Otomobil pazarının yüzde 82,7’si A, B ve C segmentlerinde satılan araçlardan oluştu. SUV’lar ise yüzde 61,9 payla artık tartışmasız ana akım gövde tipi haline geldi.

Elektrikli dönüşüm hızlandı

Elektrikli otomobil satışları %82 artışla 191.960 adede, hibrit satışları ise %62,7 artışla 295.378 adede ulaştı. İçten yanmalı motorların toplam payı belirgin biçimde geriledi.