Oto ilk kez 1 milyonu geçti ticari 2011 rekorunu kırdı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılında 1.3 milyon adetlik satışı geçerek kendi rekorunu kırdı. Sadece otomobil satışları ilk kez 1 milyon adetlik barajı yıktı. Ticari araç satışlarında da 14 yıllık rekor kırıldı. Ocak-Aralık 2025 döneminde pazar yüzde 10,5 büyüdü. Türkiye artık milyonluk pazar ligine çıktı.
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı kendi rekorunu kırdı. Otomobil satışları tarihinde ilk kez 1 milyon adet barajını aştı. Hafif ticari araç pazarı da 2011 yılında ulaştığı en yüksek seviye olan 270 bin seviyesini geride bırakarak dikkat çeken bir performansa imza attı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre sektör, hem adet hem de ürün dönüşümü açısından yeni bir eşiğe daha ulaşmış oldu. Ocak-Aralık 2025 döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,49 büyüyerek 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Böylece toplam pazar, 2024 yılındaki 1 milyon 238 bin adet seviyesinin de üzerine çıktı.
14 yıl sonra hafif zirve
Geri kalan bu dönemde otomobil pazarı yüzde 10,6 artışla 1 milyon 84 bin 496 adet seviyesine yükseldi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9’luk artarak 283 bin 904 adeti gördü. Böylece hafif pazar 14 yıl sonra rekor kırdı. Bu seviye pazarın artık 1 milyon adet bandına oturduğunu gösterdi. 2025 yılı, otomobil tarafında sadece adet artışıyla değil, aynı zamanda pazarın yapısal dönüşümüyle de öne çıktı. 1 milyon adedin aşılması, Türkiye pazarının artık yüksek hacimli pazar ligine kalıcı olarak girdiğine işaret etti. Bu dönemde yaşanan bireysel talep, şirket ve filo alımları öte yandan SUV ve elektrikli modellerde çeşitliliğin artması satışları ivmelendiren ana unsurlar oldu. Ticari tarafta da e-ticaret ve lojistik faaliyetlerinde büyüme, KOBİ ve esnaf talepleri ayrıca tekrar eski ivmesine kavuşmaya çalışan yerli model satışlarının etkisi görüldü.
12 ayın 8’inde rekor kırıldı aralıkta 191 bin araç satıldı
Her dönem olduğu gibi yılın son ayı yine şaşırtmadı. 2025 Aralık yılın en güçlü satış ayı oldu. Toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı Aralık 2024’e göre, yüzde 12,5’lik artışla 191 bin 620 adet olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,5 artarak 146 bin 319 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 27,8 artışla 45 bin 301 adede çıktı. Aralık ayı satışları, son 10 yıllık aralık ortalamasının yüzde 58 üzerine çıktı. Gelinen 12 ayın 8’inde ay bazında rekor kırıldı. Bu tablo, yıl sonu kampanyalarının ve ticari araç tarafındaki yoğun talebin pazarı nasıl yukarı taşıdığını net biçimde ortaya koydu.
Segment bazında sadece SUV’ler büyüdü
2025 yılında otomobil pazarının yüzde 82,7’sini A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. Düşük vergi oranına sahip bu modeller yüksek fiyat ortamında tüketicilerin ana tercihi oldu. C segmenti araçlar yüzde 55,3 payla 599 bin 790 adede ulaştı. B segmentinin pazardan aldığı pay 27’ye çıkarak 292 bin 700 adede ulaştı. Üst segmentlerde ise büyüme sınırlı oldu. Gövde tipi bazında SUV’ler, Türkiye pazarındaki hakimiyetini daha da pekiştirdi. 2025 yılında satılan otomobillerin yüzde 61,9’u SUV oldu. Toplamda 671 bin 819 adet SUV araç satışı gerçekleşti. Segment bazında tek büyüyen sınıf oldu SUV’ler. Sedan araçların payı neredeyse paralel seyretti. Yüzde 22,8 payla 247 bin 5 adet oldu. Hatchbackler ise yüzde 14,4 pay ile 156 bin 78 adede kadar düştü. Pazar artık SUV modelleri alternatif olarak değil ana model olarak görüyor.
Elektrikli araçların voltajı 190 bin adedi geçti
Öte yandan 2025 yılı elektrikli araçlar için de bir dönüm noktası oldu. Yüzde 100 elektrikli araç satışında tahminler 160 bin seviyesindeydi fakat 191 bin 960 adet geçildi. Pazardan aldıkları pay ise yüzde 17,7’ye çıktı. Aynı zamanda hibrit araçlarda da hızlı bir sıçrama yılı oldu. Yüzde 27,2 pay alan hibrit araçlar toplamda 295 bin 378 adetlere ulaştı. Benzinli araçların payı düştü ama pazardaki ağırlıkları hala sürüyor. 509 bin 217 adet benzinli aracın satıldığı 2025 yılında payı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Dizel ise gittikçe eriyor. Yüzde 7,4 paya kadar düşen dizel araç oranı karşısında 80 bin 346 adet satış yapıldı. Bu tabloda elektrikli otomobil satışlarında bir yılda yüzde 82’lik artış görüldü. Hibrit araçlar ise pazarın ana taşıyıcıları haline geldi. İçten yanmalı motorların payı ise ilk kez belirgin bir şekilde gerileme kaydetti.
Bozkurt, veda konuşması yaptı
Tüzük gereği ODMD Başkanlığını yıl içinde bırakması beklenen Ali Haydar Bozkurt, gecede bir veda konuşması da gerçekleştirdi. “Bu benim ODMD Başkanı olarak son ödül gecesi konuşmam” diyen Bozkurt, “Sektör olarak tedarik sanayisini büyütelim destekleyelim. Bayilerimiz çok cesur yatırımcılar, sektörü sahada temsil eden bu kişilere sektör olarak göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Müşteri memnuniyetini en öncelikli konularımızın başında tuttuk. Müşteriyi her zaman en tepeye yerleştiren bir sektör olarak kalmalıyız” ifadelerini kullandı.
“Bu kadar olmaz dedim oldu, bu yıl da paralel olsun”
ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2025 Gladyatörleri gecesinde konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Beklentilerimizin yine üzerine çıktı. Nasıl başladık nasıl bitirdik? 2025 yılında da rekorun ipini göğüsledik. Önceki yıl seneye de bu kadar olur dedik. ama bunu beklemedik. Ama oldu. Bu yıl da paralel olsun. Satışlar geçen yılı aratmasın diyorum. Bu yıl sadece satış değil 42 milyon dolar seviyesinde bir ihracat da yapıldı. O nedenle otomotiv sanayisinin de önemi çok büyük. 2026 yılının ilk yarısının büyük ölçüde 2025’in devamı niteliğinde olacağı öngörülüyor. Yılın ikinci yarısı için ise küresel gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmek gerekecek” dedi.
Otomobil ilk kez 1 milyon eşiğini aştı
Türkiye otomobil pazarı 2025’te 1.084.496 adet ile tarihinde ilk kez milyon barajını geçti. Bu, pazarın artık kalıcı olarak yüksek hacimli ligde yer aldığını gösterdi.
Ticari araç 2011 rekorunu geride bıraktı
Hafif ticari araç pazarı 283.904 adetle, 2011’de kırılan 270 bin adetlik rekoru aştı. Lojistik, e-ticaret ve KOBİ talebi pazarı yukarı taşıdı.
Aralık yılın kaderini belirledi
Aralık 2025’te toplam pazar 191.620 adede ulaştı. Bu rakam, 10 yıllık Aralık ortalamasının %58 üzerinde gerçekleşti. Hafif ticari araçta %27,8 artış rekoru perçinledi.
SUV ve vergi avantajı lokomotif oldu
Otomobil pazarının yüzde 82,7’si A, B ve C segmentlerinde satılan araçlardan oluştu. SUV’lar ise yüzde 61,9 payla artık tartışmasız ana akım gövde tipi haline geldi.
Elektrikli dönüşüm hızlandı
Elektrikli otomobil satışları %82 artışla 191.960 adede, hibrit satışları ise %62,7 artışla 295.378 adede ulaştı. İçten yanmalı motorların toplam payı belirgin biçimde geriledi.