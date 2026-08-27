Otobüslerde dönüş yoğunluğu başladı: Firmalar çözüm arıyor

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TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz tatilinin sona yaklaşması ve okulların açılmasına sayılı günler kalmasıyla şehirler arası otobüslere yönelik talebin yükseldiğini söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 343 firma ve 8 bin otobüsle yolcu taşımacılığı hizmeti verildiğini belirtti.

Günlük sefer sayısı 27 bine çıkıyor

Normal dönemlerde yaklaşık 22 bin olan günlük otobüs seferi sayısının bayram, tatil ve yaz aylarında 27 bine kadar ulaştığını aktaran Yıldırım, "Okulların kapanmasıyla şehirler arası otobüslere artan talep, okulların açılmasına günler kala yeniden arttı. Özellikle yaz dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler ve öğretmenler ile üniversiteliler, yeni eğitim öğretim yılı için yerlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden yoğun talep var." dedi.

Firmalar kaptan şoför bulmakta zorlanıyor

Artan talebe rağmen otobüs firmalarının kaptan şoför bulma konusunda sıkıntı yaşadığına işaret eden Yıldırım, "Türk kültürünün vazgeçilmez parçası olan kara yolu yolcu taşımacılığında otobüs kaptan şoförü bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu nedenle firmalar, az sayıda olan ve yoğun çalışan otobüs kaptan şoförlerini kaybetmemek için çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Hava yolu ve demir yoluna ilginin arttığını belirten Yıldırım, otobüs yolculuğunun insanların hayatında farklı bir yere sahip olduğunu ve kara yolu yolcu taşımacılığı sektörünün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Otobüslerde ikramlar mevsime göre değişiyor

Otobüs yolculuklarının tercih edilmesinde etkili olan ve dizi ile filmlere de konu edilen ikramların mevsim şartlarına göre farklılaştığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Havaların sıcak olması dolayısıyla otobüslerde ücretsiz soğuk suyun yanı sıra dondurma ve soğuk içecekler ikram edilirken kış aylarındaki yolculuklarda sıcak içecekler ile kek ikramı yapılıyor. Yiyecek konusunda firmalar arasında farklı uygulamalar bulunuyor."

Şoförlerin dinlenmesi hayati önem taşıyor

Yoğun seyahat dönemlerinde zaman zaman otobüs kazalarının meydana geldiğini hatırlatan Yıldırım, sürücülerin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde, kontrol ve bakımları tamamlanan araçlarla yola çıkmasının kaza riskini azaltacağını söyledi.

Otobüs kaptanlarının 4,5 saatte bir mola vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, sıcak havalarda mola aralıklarının daha da kısaltılabileceğini ifade etti. Yıldırım, yorgun şekilde direksiyon başına geçen sürücüler için kazanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Yolculara emniyet kemeri uyarısı

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, yolcuların güvenliği için bütün önlemlerin alınması ve araç bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların yolculuk boyunca emniyet kemeri takmaya dikkat etmesini isteyen Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Yıldırım, "Trafik kurallarını ihlal halinde şehirler arası otobüs şoförlerini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veya 'Alo 123' hattını arayarak bildirebilirsiniz" dedi.