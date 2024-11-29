Otojet, şarj altyapısında Porsche ile hızlanacak

Hayati ARIGAN

Otojet, Porsche ve elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ABB E-Mobilite ile stratejik bir iş birliğine imza atmak üzere bir araya geldi. Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan iş birliğinin detayları Volkswagen Arena’da düzenlenen basın lansmanında açıklandı. Toplantıda konuşan OYAK Enerji Sektörü Başkanı Yüksel Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli araçların kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Elektrikli araç dönüşümünün temel taşlarından biri şarj istasyonlarıdır. Otojet olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdürüyoruz” dedi. Otojet ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk markalardan biri olduklarının altını çizen Yılmaz, “Otojet markamızla elektrikli araç dönüşümüne ülkemizin daha güçlü entegrasyon sağlayabilmesi adına stratejik yatırımlar yaparken; aynı zamanda altyapı ve şarj ağı hizmetlerimizle araç sahiplerini bu büyük dönüşüme teşvik ediyoruz” diye konuştu.

2030’da 3 milyon elektrikli araç yollarda olacak

OYAK Enerji Sektörü Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Alp Kafdağlı, 2024 Ekim sonu itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 140 bini, şarj soketi sayısı ise 24 bini aştığını belirtti. Kafdağlı, “2030’a gelindiğinde, ülkemizde 2,5 ilâ 3 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. 2025 sonunda 1000 şarj noktasına ulaşmayı ve 2030 itibarıyla Türkiye’nin lider şarj ağı sağlayıcılarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Şarj süreci ayrıcalıklı bir deneyim haline gelecek

Porsche ve ABB ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığın hedefleri yolunda kendilerine büyük bir güç katacağını söyleyen Kafdağlı, “Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan bu iş birliği kapsamında, Porsche kullanıcılarına Türkiye genelinde otoyollarda ve şehir merkezlerinde ihtiyaç duydukları hızlı ve güvenilir şarj hizmetini sunacağız.

Porsche araç sahipleri, aynı zamanda Porsche kart ile avantajlı şarj çözümlerimizden ve çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecekler” ifadelerini kullandı. ABB’in 130’un üzerinde ülkede var olan İsviçre merkezli küresel bir teknoloji lideri olduğunu söyleyen ABB E-mobility Satış Müdürü Recep Mert, “ABB ve Porsche’nin birçok farklı ülkede iş birliği gerçekleştirmesinden özellikle yüksek performanslı elektrikli araç şarjı ve sürdürülebilir mobilite alanlarında, öncelikle elektrikli araç ekosistemini ilerletmeye odaklanıyoruz. Ülkemizde de bu iş birliğini Otojet markası ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.