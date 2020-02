Otomat sektörü İstanbul’da buluşuyor

11 Şubat 2020

Gelişen teknoloji gündelik hayatta alışkanlıklarımızı etkilerken iş yapış şekillerimizde de değişiklere neden oluyor. Artık daha teknolojik makinalar kullanılırken, tüketiciye de zaman, mekan ve gelir bakımından birçok avantaj sağlıyor. Bu sektörler arasında ise satış otomatı pazarı ön plana çıkıyor. Hastane, otel, avm gibi birçok alanda karşımıza çıkan, şirket masraflarında yüzde 40 oranında kar sağlayan makinalar özellikle ülkemizde yeni gelişen bir alan olduğu için hem girişimcilerin hem de yatırımcıların iştahını kabartıyor.



Her 23 Japon vatandaşına bir otomat



Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da oldukça yaygın durumda olan sektörün genişliği rakamlarda da net bir şekilde görülüyor. Örneğin ABD'de 5 milyon otomat varken Japonya genelinde bu sayı 6.52 milyona ulaştı. Her 23 Japon vatandaşına 1 satış otomatı düşerken, makineler aracılığıyla yapılan satışın hacmi ise yıllık 7 trilyon yen (Yaklaşık 63 milyon dolar) seviyesinde.



Sektörün tek buluşma noktası



Birçok avantaj sağlayan sektörün ülkemizde bir araya geleceği platform olmayışı ise mesleğin gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda sektörün tüm paydaşları ise Türkiye’de ilk defa 13 – 15 Şubat tarihleri arasında Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey ’de bir araya gelecek. Üreticileri, ithalatçıları, ihracatçıları ve distribütörleri bir araya getirmeye hazırlanan organizasyon önemli işbirliklerine ve yeni iş fırsatlarına sahne olurken ülke ekonomisine de önemli katkılar da bulunacak.