Otomotiv pazarı 10 yıllık ortalamanın altında kaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mayıs ayındaki kapanma önlemlerine rağmen yüzde 69.8 artarak 54,734 adede çıktı. Geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı düşük baz etkisi satışlardaki keskin artışa katkı sağladı. Toplam pazar mayıs ayında 10 yıllık ortalamaların yüzde 20 altında kalmaya devam etti.

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.1 artarak 43,138 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 61.9 artarak 11,596 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yıla göre yüzde 72 artışla 314,882 adet oldu.

"Satışlarda fiyatların artacağı endişesi etkili oldu"

Satıştaki artışta tüketicilerdeki fiyatların daha da yükseleceği endişesinin etkili olduğunu düşündüğünü ifade eden EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, tüketicilerin kurdaki ani yükselişler ve giderek daha fazla sayıda aracın üst vergi dilimine girmesi nedeniyle alıma geçtiğini belirtti.

"Yıllardır otomotiv yatırım aracı değildir dedik, ancak kurdaki yükseliş nedeniyle vatandaş dövize ve bir yatırım aracı olarak fiyatı dövize endeksli olan otomobile yöneliyor" diyen Şahin filo talebinin gerilemesine karşılık bireysel tüketici talebinin güçlendiğine dikkat çekti.

TL'deki ani ve keskin değer kayıpları nedeniyle uzmanların ve otomotiv şirketlerinin tahmin yapmakta zorlandıklarını ve Mayıs satışlarının sürpriz derecede yüksek olduğunu ifade eden Şahin, "Sadece 11 gün açık kalan pazar için rekor bir sayı, kimsenin böyle bir beklentisi yoktu" dedi.