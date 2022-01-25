Otomotiv sektörü tedarik zincirindeki kopmalardan endişeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis toplantısı; Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıyla Meclis Başkanı Cengiz Eroldu başkanlığında sektörün sorunlarını istişare etmek amacıyla toplandı.​

TOBB Yönetim Kurulu Davut Çetin, son dönemde hammadde ve enerji maliyetlerinde artışla öngörülmezliğin önümüzdeki dönemde daha çok hissedileceğini, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin TOBB Yönetim Kurulunda ayrıntılı olarak ele alındığını ve Bakanlara birebir görüşmelerde iletildiğini söyledi.

Meclis Başkanı Cengiz Eroldu, 2022 yılının tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla çip krizinin devam edeceği bir yıl olacağını, şimdiden üretime ara veren ya da vardiya azaltan fabrikaların bulunduğunu, hammadde fiyatlarındaki artışın kurdaki artışın çok üstünde seyrettiğini, ÖTV oranlarındaki düzenlemenin yılbaşında olmasını olumlu karşıladıklarını, taşıt kredi oranlarının çok yüksek olması nedeniyle tüketicilerde iştahsızlık belirdiğini, pandemiden kaynaklı tedarik zincirinde kopmalar yaşanabileceğini ve 2022 yılında da pandeminin iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda, açılış konuşmalarının ardından otomotiv sanayi 2021 yılı iş sonuçları değerlendirmesi yapıldı. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki değişim, ÖTV vergi dilimleri ve matrah değerlerinde düzenleme, krediye erişimin kolaylaştırılması (Otomotiv Tüketici Kredileri / Ticari Krediler), ihracat bedelinin %25'inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’na satılmasına ilişkin uygulama talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek İklim Şurası gündem maddeleri görüşüldü.