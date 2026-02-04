10 yıl önce Google’dan ayrılan Waymo’nun değeri 126 milyar dolara ulaştı

Otonom sürüş alanının öncülerinden Waymo, 2 Şubat’ta duyurduğu yeni finansman turuyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 16 milyar dolarlık taze kaynak sağlayarak değerlemesini 2024’teki 45 milyar dolardan neredeyse üç katına, 126 milyar dolara taşıdı. Eş CEO’lar Tekedra Mawakana ve Dmitri Dolgov, bu sermayenin Waymo’yu “benzersiz bir hızla” büyütmeye hazırladığını söyledi.

Alphabet en büyük yatırımcı

2016’da Google’dan ayrılarak kurulan Waymo, bugün Alphabet bünyesinde faaliyet gösteriyor ve Alphabet en büyük yatırımcı konumunu koruyor. Son yatırım turuna Dragoneer Investment Group, DST Global ve Sequoia Capital liderlik etti. Tura ayrıca Andreessen Horowitz, T. Rowe Price, Kleiner Perkins ve GV katıldı.

Elektrikli Jaguar I-Pace SUV

Waymo, özel yazılımı, sensörleri ve kameralarıyla donattığı elektrikli Jaguar I-Pace SUV’lerde otonom yolculuk hizmeti sunuyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji; Zeekr, Hyundai ve Toyota araçlarına da entegre edilecek. Şirket, yalnızca bir konsepti değil, ticari bir gerçekliği ölçeklediğini vurguluyor.

Yolculuk sayısı 20 milyonu aştı

Waymo araçları geçen yıl 15 milyon yolculuk tamamladı; kuruluşundan bu yana toplam yolculuk sayısı 20 milyonu aştı. Şirketin iç verilerine göre, 127 milyon millik otonom sürüşte ciddi yaralanmalı kazalar, insan sürücülere kıyasla yüzde 90 daha az gerçekleşti. Buna karşın Waymo, sorumluluğunun olmadığı iki ölümcül kazaya karıştı ve okul otobüslerini geçme ihlalleri gibi olaylar nedeniyle ABD’li düzenleyicilerin incelemesi altında.

3 milyon araca ulaşabilir

Waymo, 2026’da Dallas, Denver, Seattle, Nashville ve Washington D.C.’nin yanı sıra Tokyo ve London’da hizmete başlamayı planlıyor. Ayrıca otoyol sürüşlerini çalışan denemeleriyle test ederek, havalimanı transferleri gibi yeni kullanım senaryolarını açmayı hedefliyor.

Boston Consulting Group’a göre, küresel robotaksi filosu önümüzdeki 100 yılda 700 bin ile 3 milyon araca ulaşabilir ve büyük pazarlarda yolculukların yüzde 85’ine kadarını üstlenebilir. Waymo; Tesla’nın Austin’deki denemeleri, Zoox ve Waabi gibi rakiplerle yarışıyor. Buna rağmen Waymo, ölçek ve güvenlik performansıyla liderliğini koruduğunu savunuyor.