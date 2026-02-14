11,25 milyon dolarlık borç kamyon şirketinin sonunu getirdi

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde faaliyet gösteren Santin Auto and Truck Repair Center, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması başvurusunda bulundu. Başvuru, Teksas Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapıldı.

Ağır vasıta onarım hizmetlerinde uzmanlaşmıştı

Santin Auto and Truck Repair Center, otomotiv servis sektöründe faaliyet gösteren bir limited şirket olarak özellikle ağır hizmet kamyonları ve çeşitli motorlu araçların bakım ve onarım hizmetlerini sunuyordu. Şirket, ticari araç sahipleri ve lojistik sektörüne yönelik teknik servis çözümleriyle bölgesel ölçekte hizmet veriyordu.

İflas başvurusuna sunulan resmi belgelere göre, şirketin temel faaliyet alanı ağır hizmet kamyonlarının ve otomobillerin mekanik bakım, onarım ve teknik servis işlemlerini kapsıyor.

İflasın nedeni resmi belgelerde açıklanmadı

Mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin iflas korumasına başvurmasına neden olan spesifik mali veya operasyonel sorunlara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Bu durum, yeniden yapılandırma sürecinin ilerleyen aşamalarında finansal zorlukların kapsamının daha net ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Santin Auto and Truck Repair Center’ın geçmiş istihdam verilerine göre, şirketin 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 5-15 çalışan istihdam ettiği tahmin ediliyordu. Bu da şirketin küçük ila orta ölçekli bir servis sağlayıcı olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Teminatlı borç dikkat çekiyor

İflas başvurusunda en dikkat çeken unsur ise şirketin toplam 11,25 milyon dolar seviyesindeki teminatlı borcu oldu. Bu büyüklükteki borç yükü, özellikle küçük ve orta ölçekli servis şirketleri için ciddi bir finansal baskı anlamına geliyor.

Şirketin yeniden yapılandırma süreci kapsamında borçlarını nasıl yeniden düzenleyeceği ve faaliyetlerine uzun vadede devam edip edemeyeceği, mahkeme gözetimindeki sürecin sonucuna bağlı olacak.