11Sight, shoowroom'ları evlere taşıdı

30 Mart 2020

AYSEL YÜCEL

11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüsün tüm ticareti olumsuz etkilediği bu dönemde işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı doğduğunu belirterek, “Otomotivde görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son 2 ayda çok hızlı bir artış gösterdi. Çözümümüz üzerinden yapılan aramalar da neredeyse 2 katına çıktı” dedi. Şirket, son olarak Suzuki ile işbirliği yaptı.

11Sight, 2016 yılında Silikon Vadisi‘nde kurulan bir startup teknoloji şirketi. Kurumların web sayfasına yerleştirilen 11Sight butonu ile müşteriler, tek tık ile mobil cihazları ve bilgisayarları üzerinden video aramaları başlatabiliyor. Otomotiv bayilerine müşterileriyle iletişimde kolaylık ve yüksek maliyet avantajı sunmayı amaçlayan görüntülü etkileşim platformu 11Sight, finans ve sağlık sektörlerine de hizmet veriyor.

11Sight’ı diğer çözümlerden ayıran en önemli özellik ziyaretçilerin uygulama yüklemeye gerek duymaması bu sayede otomotiv firmaları 11Sight görüntülü görüşme çözümünü sadece websitelerinde kullanmıyorlar, ayrıca sosyal medya hesaplarına ekliyorlar, dijital pazarlama kampanyalarında kullanıyorlar.

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle otomotiv tarafında iş birliği yaptıkları marka sayısının hızlandığına dikkat çeken Gümüş, “Bu dönemde işletmelerin showroom trafiğini online ortamda devam ettirme ihtiyacı doğdu. E-ticaret sitelerinden ürünün sadece fotoğraflarına bakarak satın alma kararı verilemeyecek sektörler de var. Otomotiv sektörü, inşaat sektörü, mobilya sektörü beyaz eşya sektöründe görüntülü anlık görüşme müşterilerimiz son 2 ayda çok hızlı bir artış gösterdi. Çözümümüz üzerinden yapılan aramalar da neredeyse 2 katına çıktı. Koronavirüs bana kalırsa bu değişimin fitilini ateşledi, Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğitim alışkanlığımız, satın alma alışkanlığımız, ödeme alışkanlığımız hatta çalışma alışkanlığımız bile çok hızlı ve kökten değişme sürecine girdi. Bu süreçteki önemli oyunculardan birinin de 11Sight olmasına çalışıyoruz” diye konuştu.

"Maliyet avantajı sunuyor, satışları artırıyor"

11Sight’ın otomotiv sektörüne önemli ölçüde maliyet avantajı sağladığını ve diğer satış kanallarına kıyasla satışları ciddi ölçüde artırdığını söyleyen Gümüş, “Fiat 11Sight çözümünün kullanımını genişleterek tüm bayilerde kullanmaya başladı. Şu anda Türkiye’de Fiat’la birlikte Alfa Romeo ve Jeep de tüm bayilerine 11Sight’ı entegre etti ve satışlarını arttırdı. Ayrıca Suzuki müşterileri de bayilere görüntülü görüşme ayrıcalığıyla ulaşabiliyorlar. Bunların dışında FDN Otomotiv grubu, Europcar gibi sektörde öncü müşterilerimiz bulunuyor. Değerli markalarımız giderek çoğalıyor. Halihazırda 2 marka daha 11Sight’ı süreçlerine entegre etme kararı verdi. Önümüzdeki günlerde bu markaların da canlıya alındığını duyuracağız. Ayrıca 3 marka ile de görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Suzuki de dijitale bayileri dijitale taşıdı

11Sight, son olarak Suzuki ile anlaşma yaptı. Suzuki’nin ülke genelindeki bayilikleri uzaktan satışa imkan veren görüntülü görüşme teknolojisiyle donatıldı. Müşteriler, otomobil, motosiklet ve deniz motorları hakkında artık showroom’lara gitmeden bilgi alabiliyorlar. Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, “Günümüzde uzaktan bağlantı teknolojileri bir hayli ilerledi, zaman ise çok değerli bir hale geldi. Bu paralelde, biz de hem Suzuki otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarımız için canlı görüntülü sisteme geçiş yaptık. 11Sight ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde tüm bayilerimizin dahil olduğu bir altyapı oluşturduk. Artık müşterilerimiz evlerinden çıkmadan bayilerimizi ziyaret edebilir” dedi.