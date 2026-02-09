13 ay boyunca denediler! Ceplerine kalan para dudak uçuklattı!

İngiltere’de gerçekleştirilen kapsamlı bir enerji denemesi, bu soruya şaşırtıcı derecede basit bir yanıt verdi: "Otomobil eve geldiğinde prize tak ve bırak."

Deneme sonuçları, bu alışkanlığın hem sürücülere hem de elektrik şebekesine kazandırdığını ortaya koydu.

İngiltere’nin en büyük ev tipi şarj şirketi Ohme, Crowdflex adlı esnek enerji denemesine elektrikli araç sahibi müşterilerini dahil etti.

Ulusal elektrik sistem operatörü National Electricity System Operator (NESO) liderliğinde yürütülen çalışmada 13 ayda toplam 750 bin sterlin (44.5 milyon TL) tasarruf sağlandı.

Denemenin zirve döneminde 20 bin elektrikli otomobil sahibi yer aldı. Bu sayı; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık’ta ev tipi şarj alanında yapılan esneklik denemeleri arasında en yüksek katılım olarak kayda geçti.

Elektrik ucuzken artırdı

Sürücülerden tek bir şey istendi: Araç evde park halindeyken prize takılı kalsın.

Bu sayede Ohme, şarjı otomatik olarak elektrik ucuzken artırdı, şebeke yoğunken azalttı.

Deneme Mayıs 2024’te başladı, Eylül 2025’e kadar sürdü. Bu süreçte Ohme, şebeke ihtiyacına göre 400’den fazla esneklik etkinliği yönetti.

470 milyon sterlin tasarruf

Ohme’ye göre Crowdflex modeli yaygınlaşırsa, 2036 yılına kadar tüketicilere yıllık 470 milyon sterlinden (28 milyar TL) fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.

Prize takma oranı yüzde 40 arttı

Deneme sürecinde prize takma oranları, kontrol grubuna kıyasla yüzde 40 arttı. Bu da sürücü alışkanlıklarının değiştirilebildiğini gösterdi.

Şarjın akıllı şekilde yönetilmesi; pik talebin dengelenmesini, yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bunun sonucunda hem maliyetler düşüyor hem de karbon salımı azalıyor.

Bataryaya zarar veriyor mu?

Deneme sırasında; yalnızca ev tipi şarj kullanıldı. Maksimum güç 7,4 kW ile sınırlandı. Araçtan şebekeye enerji aktarımı yapılmadı. Yani hızlı (100 kW+) DC şarjın aksine, bu yöntem batarya sağlığını olumsuz etkilemiyor. Tek fark, sürücülerin prize takma alışkanlığı karşılığında ödüllendirilmesi oldu.

Gece şarj etmek daha ucuz

- İngiltere’de elektrik fiyatları gün içinde saatlik olarak değişiyor ve özellikle akşam saatlerinde, yani yaklaşık 16.00 ile 20.00 arasında, talebin artmasıyla birlikte fiyatlar kilovat saat başına 0,35-0,45 sterline kadar çıkabiliyor.

- Akıllı şarj sistemi bu zaman dilimlerinde şarjı yavaşlatıyor ya da tamamen durduruyor. Gece yarısından sonra ise talebin düşmesi ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakların devreye girmesiyle fiyatlar 00.00-05.00 saatleri arasında 0,08-0,15 sterlin seviyelerine geriliyor.

Yüzde 25 düşüyor

- Sistem bu saatlerde şarjı otomatik olarak başlatıyor veya hızlandırıyor. Örneğin 50 kWh’lik bir elektrikli araç şarjı, pahalı saatlerde yapıldığında yaklaşık 20 sterline mal olurken, aynı şarjın ucuz saatlere kaydırılmasıyla maliyet yaklaşık 5 sterline düşüyor.

- Bu da tek bir şarjda 15 sterline varan tasarruf anlamına geliyor. Sürücü açısından süreç son derece basit işliyor; araç eve geldiğinde prize takılıyor ve sistem şebeke koşullarına göre şarj zamanlamasını kendisi ayarlıyor.

- Şarj ev tipi güçte, yani 7-7,4 kW seviyesinde yapıldığı için batarya sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmuyor.