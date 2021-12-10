2. el araba fiyatları artar mı, düşer mi?

Otomobil pazarı yukarı yönde hareketine devam ediyor. Pandemi ile birlikte yaşanan çip krizi üretimi sekteye uğratırken, tüketiciler bayilerde sıfır km otomobil bulamamaya başladı. Bayilerde sıra beklemek istemeyen ve elindeki parayla en ekonomik şekilde araba sahibi olmak isteyenler 2. el arabalara yönelirken, sıfır km otomobil sıkıntısı 2. el araba fiyatlarını vurdu. Üretim azlığı ve döviz kurunun artışı ile sıfır otomobil fiyatı yükselirken, ikinci el araba fiyatları da yükseldi.

Indicata'nın ikinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 36 bin 850 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 35'lik fiyat artışı gözlendi.

Bu yılın 11 aylık döneminde ortalamada yüzde 49'luk fiyat artışı belirlendi. Kasımda en çok fiyat artışı 61,1 puanla B-SUV segmentinde görüldü. Bunu, 52,6 puan artışla C-SUV ve 52,2 puan artışla da A segmentleri izledi.

2. el araba fiyatları yükselecek mi?

Çip krizinin devam etmesi ve döviz kurundaki artışın sürmesi halinde sıfır km otomobil fiyatlarında artışın devam etmesi beklenirken, talebin artması ile 2. el araba fiyatlarının da yükselişinin sürmesi bekleniyor.