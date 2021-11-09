2. el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı?

Pandemi ile birlikte tüm dünyada yaşanan çip krizi ve tedarik sorunları araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de uygulanan yüksek Döviz kurunun yükselişi ve ÖTV oranları da araba fiyatlarının iyice artmasına yol açıyor. Çıplak araba fiyatlarının artmasına neden olan bu vergiler, Türkiye'de sıfır araba sahibi olmayı zorlaştırırken, araba almak isteyenler 2. el araba almaya yöneldi. Ancak 2. el araba fiyatları da bu süreçte artış gösterdi. 2. el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, soruları ise bu süreçte otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettikleri soruların başında geliyor.

Mevcut koşullar arasında 2. el araba fiyatlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinde bahsi geçen nedenlerin dışında 2. el otomobil ilanlarının yer aldığı e-ticaret sitelerindeki fiyatların da etkili olduğu düşünülüyor. Otomobiller için belirlenen fiyatlar birbiriyle yarışırken, bu durumun özellikle yeni yılda fiyatları iyice yukarı çekmesi bekleniyor.