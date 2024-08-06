2. el araç alacaklar sigortanız hazır!
İkinci el araçlardaki en büyük risklerden biri olan motor ve yürüyen aksam arızaları 2. El Garanti Sigortası ile güvence altına alınıyor. Bunun için satın alacağınız aracın Türkiye’de kayıtlı, eksper raporlu, 8 yaşından küçük olması ve 160 bin kilometreyi aşmaması gerekiyor. Sigortanın primleri ise bin ile 3 bin TL arasında değişiyor…
Esin ÇETİNEL
Son yıllarda fiyatları hızla artan birinci el araçlar çok geniş bir kesim için artık neredeyse ulaşılmaz hale geldi. Bu da son aylarda zayıflamasına rağmen ikinci el araçlara olan ilgiyi hep canlı tuttu.
Hatta geçtiğimiz yıl ortalamalarına bakıldığında ülkemizde yıllık bazda yaklaşık 7 milyon araç el değiştirir hale geldi. Geçmişi bilinmeyen buna karşın garanti süreleri dolan bu araçlarda zaman zaman maliyeti çok yüksek büyük mekanik arızalar yaşanabiliyor. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan sigorta sektörü ikinci el araç sigortaları çıkartmaya başladı.
Aslında bu konuda ilk adımı 2018'de Ticaret Bakanlığı çıkarttığı yönetmelik ile attı. Bakanlık sözkonusu yönetmelik ile ikinci el araç satışlarını teminat altına aldı. Bu yasal düzenleme ile galericiler otomobilin satışı itibariyle 3 ay boyunca 8 yaş ve daha küçük, aynı zamanda 160 bin kilometre ve altında olan otomobillerin motor, şanzıman, tork konventörü, diferansiyel ve elektrik- elektronik sistemini garanti altına almak zorunda kaldı. Böylece ikinci el araç sigortasının temelleri de atılmış oldu.
Üç aylık sigorta 1.018 TL
Bugün gelinen noktada sektörde bu ürüne ilişkin farklı uygulamalar mevcut. Örneğin, Volkswagen Doğuş Finans’ın (vdf ) iştiraki VDF Sigorta ikinci el araçlar için üç ayrı sigorta paketinin yer aldığı “2. El Garanti” ürününü çıkarttı.
Satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, 6 ay veya 10 bin kilometre, 12 ay veya 20 bin kilometre boyunca güvence sağlayan bu sigorta, otomobillerin dış etkenlere bağlı olmayan arızalarını kapsıyor. Aracın önemli motor aksamını 75 bin TL’ye kadar teminat altına alan 2. El Garanti Sigortası’nı yaptıranlar bir defaya mahsus çekmek – çekilme hizmetinden ve aracın tamir süresinin 10 bini aşması halinde üç gün ikame araç hizmetinden yararlanıyorlar.
VDF Sigorta’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Volkswagen grubunda örneğin 114 Hp ve altı beygir gücü olan araçlar için 3 ay 5 bin kilometre sınırı ile sigorta poliçesi satın alanlar bin 18 TL, 6 ay ve 10 bin kilometre sınırı ile sigorta yaptıranlar 2 bin 84 TL prim ödüyor.
Dış etkenler kapsam dışı
Allianz ikinci el garanti sigortası ile motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel, elektrik – elektronik sistemlerinde dış etkenler haricinde meydana gelebilecek arızalar teminat altına alınıyor. İkinci el garanti sigortasını ikinci el araç satışı ile ilgili yetkilendirilmiş işletmeler ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışını ticaret amacı gütmeksizin yapan gerçek/tüzel kişiler, satış öncesi otomobilin ekspertizinin yapılması koşulu ile poliçe satın alabiliyorlar.
Bunun için aracın hususi amaçla kullanılan binek otomobil olması, 8 yaşını ve aynı zamanda 160 bin kilometreyi aşmaması şartı aranıyor. Bu arada aracın Türkiye’de kayıtlı olması, üretici ve ithalatçı garantisinin devam etmemesi de diğer şartlar arasında bulunuyor. Allianz aynı zamanda aracının arızalanması durumunda bir kereye mahsus çekme hizmeti ve tamirin 10 iş gününü aşması durumunda ise üç gün için ücretsiz ikame araç da sağlıyor.
Otomobiliniz hangi şartları sağlamalı?
-İkinci el araç sigortası için sigorta şirketleri arasında değişkenlik gösterse de, belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor;
-Motorlu taşıt, Türkiye sınırları içinde bulunmalı ve ruhsatlı olmalı,
-Hususi amaçla kullanılan binek otomobil olmalı,
-Araç 8 yaşını ve 160 bin kilometre sınırını aşmamalı,
-Araç ikinci el niteliğinde olmalı, aracın hâlihazırda devam eden üretici yahut tedarikçi firma garantisi bulunmamalı,
-Bazı firmalar sadece benzin ve dizel araçları sigortalarken, bazı firmalar hibrit, dizel, benzin ya da gaz ile çalışan araçları da kabul ediyor.
8 yaş, 160 bin km sınırı var
HDI Sigorta “İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası” adıyla çıkarttığı ürünü ile ikinci el araçlara garanti sağlıyor. Firma bu sigortayı yaptırmak isteyenlerden otomobilin satışından hemen önce alınmış ekspertiz raporu talep ediyor.
Bunun yanı sıra sigorta yapılacak olan aracın 8 yaşında veya daha küçük olması, 160 bin kilometrede veya altında olması aynı zamanda aracın Türkiye’de kayıtlı olması, benzinli, dizel olarak imal edilmesi de diğer şartlar arasında yer alıyor. HDI Sigorta bu şartlara sahip ikinci el otomobillere iki farklı sigorta paketi sunuyor. Birinci paket 3 ay ve 5 bin kilometre ile sınırlı. Sigorta kapsamına Motor Diferansiyel ve güç aktarma organı Şanzıman Elektrikli bileşen grubu Yağ keçeleri ve contalarda oluşabilecek hasarlar dâhil ediliyor.
İkinci paket satın alanlar ise 12 ay ve 20 bin kilometreye kadar otomobillerini mekanik sistemlerdeki arızalar ve elektrik - elektronik sistemlerdeki arızalara karşı sigortalayabiliyorlar. Ancak bu sigortayı yaptırmak için aracın 5 yaşını ve 100 bin kilometreyi aşmaması gerekiyor. İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası yaptıranlara HDI Sigorta arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda 7 gün süreli ücretsiz kiralık araç da sağlıyor.