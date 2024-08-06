2. el araç alacaklar sigortanız hazır!

Esin ÇETİNEL

Son yıllarda fiyatları hızla ar­tan birinci el araçlar çok ge­niş bir kesim için artık neredey­se ulaşılmaz hale geldi. Bu da son aylarda zayıflamasına rağ­men ikinci el araçlara olan ilgi­yi hep canlı tuttu.

Hatta geçti­ğimiz yıl ortalamalarına bakıl­dığında ülkemizde yıllık bazda yaklaşık 7 milyon araç el değiş­tirir hale geldi. Geçmişi bilin­meyen buna karşın garanti sü­releri dolan bu araçlarda zaman zaman maliyeti çok yüksek bü­yük mekanik arızalar yaşana­biliyor. İşte bu ihtiyaçtan yo­la çıkan sigorta sektörü ikinci el araç sigortaları çıkartmaya başladı.

Aslında bu konuda ilk adımı 2018'de Ticaret Bakan­lığı çıkarttığı yönetmelik ile at­tı. Bakanlık sözkonusu yönet­melik ile ikinci el araç satışları­nı teminat altına aldı. Bu yasal düzenleme ile galericiler oto­mobilin satışı itibariyle 3 ay bo­yunca 8 yaş ve daha küçük, aynı zamanda 160 bin kilometre ve altında olan otomobillerin mo­tor, şanzıman, tork konventörü, diferansiyel ve elektrik- elekt­ronik sistemini garanti altına almak zorunda kaldı. Böylece ikinci el araç sigortasının te­melleri de atılmış oldu.

Üç aylık sigorta 1.018 TL

Bugün gelinen noktada sek­törde bu ürüne ilişkin farklı uygulamalar mevcut. Örneğin, Volkswagen Doğuş Finans’ın (vdf ) iştiraki VDF Sigorta ikinci el araçlar için üç ayrı si­gorta paketinin yer aldığı “2. El Garanti” ürününü çıkarttı.

Satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, 6 ay ve­ya 10 bin kilometre, 12 ay veya 20 bin kilometre boyunca gü­vence sağlayan bu sigorta, oto­mobillerin dış etkenlere bağlı olmayan arızalarını kapsıyor. Aracın önemli motor aksamı­nı 75 bin TL’ye kadar teminat altına alan 2. El Garanti Sigor­tası’nı yaptıranlar bir defaya mahsus çekmek – çekilme hiz­metinden ve aracın tamir sü­resinin 10 bini aşması halinde üç gün ikame araç hizmetin­den yararlanıyorlar.

VDF Sigorta’nın internet si­tesinde yer alan bilgiye göre Volkswagen grubunda örne­ğin 114 Hp ve altı beygir gücü olan araçlar için 3 ay 5 bin ki­lometre sınırı ile sigorta poliçe­si satın alanlar bin 18 TL, 6 ay ve 10 bin kilometre sınırı ile sigorta yaptıranlar 2 bin 84 TL prim ödüyor.

Dış etkenler kapsam dışı

Allianz ikinci el garanti si­gortası ile motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel, elektrik – elektronik sistem­lerinde dış etkenler haricinde meydana gelebilecek arızalar teminat altına alınıyor. İkin­ci el garanti sigortasını ikinci el araç satışı ile ilgili yetkilen­dirilmiş işletmeler ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışını ti­caret amacı gütmeksizin ya­pan gerçek/tüzel kişiler, satış öncesi otomobilin ekspertizi­nin yapılması koşulu ile poli­çe satın alabiliyorlar.

Bunun için aracın hu­susi amaçla kul­lanılan binek otomo­bil olması, 8 yaşını ve aynı zamanda 160 bin kilometreyi aşmaması şartı aranıyor. Bu arada aracın Türkiye’de kayıt­lı olması, üretici ve ithalatçı garantisinin devam etmeme­si de diğer şartlar arasında bu­lunuyor. Allianz aynı zaman­da aracının arızalanması du­rumunda bir kereye mahsus çekme hizmeti ve tamirin 10 iş gününü aşması durumunda ise üç gün için ücretsiz ikame araç da sağlıyor.

Otomobiliniz hangi şartları sağlamalı?

-İkinci el araç sigortası için sigorta şirketleri arasında değişkenlik gösterse de, belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor;

-Motorlu taşıt, Türkiye sınırları içinde bulunmalı ve ruhsatlı olmalı,

-Hususi amaçla kullanılan binek otomobil olmalı,

-Araç 8 yaşını ve 160 bin kilometre sınırını aşmamalı,

-Araç ikinci el niteliğinde olmalı, aracın hâlihazırda devam eden üretici yahut tedarikçi firma garantisi bulunmamalı,

-Bazı firmalar sadece benzin ve dizel araçları sigortalarken, bazı firmalar hibrit, dizel, benzin ya da gaz ile çalışan araçları da kabul ediyor.

8 yaş, 160 bin km sınırı var

HDI Sigorta “İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası” adıyla çıkarttığı ürünü ile ikinci el araçlara garanti sağlıyor. Firma bu sigortayı yaptırmak isteyenlerden otomobilin satışından hemen önce alınmış ekspertiz raporu talep ediyor.

Bunun yanı sıra sigorta yapılacak olan aracın 8 yaşında veya daha küçük olması, 160 bin kilometrede veya altında olması aynı zamanda aracın Türkiye’de kayıtlı olması, benzinli, dizel olarak imal edilmesi de diğer şartlar arasında yer alıyor. HDI Sigorta bu şartlara sahip ikinci el otomobillere iki farklı sigorta paketi sunuyor. Birinci paket 3 ay ve 5 bin kilometre ile sınırlı. Sigorta kapsamına Motor Diferansiyel ve güç aktarma organı Şanzıman Elektrikli bileşen grubu Yağ keçeleri ve contalarda oluşabilecek hasarlar dâhil ediliyor.

İkinci paket satın alanlar ise 12 ay ve 20 bin kilometreye kadar otomobillerini mekanik sistemlerdeki arızalar ve elektrik - elektronik sistemlerdeki arızalara karşı sigortalayabiliyorlar. Ancak bu sigortayı yaptırmak için aracın 5 yaşını ve 100 bin kilometreyi aşmaması gerekiyor. İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası yaptıranlara HDI Sigorta arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda 7 gün süreli ücretsiz kiralık araç da sağlıyor.