200’ü aşkın tedarikçi yok olabilir!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ve Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, düzenledikleri basın toplantısıyla 2020 yılını değerlendirirken, sektörün 2021 yılına yönelik beklentilerini paylaştı. TAYSAD yöneticileri, elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçilmediği takdirde tedarik sanayinin cirosunun 10 yıl sonra yarı yarıya düşeceğini ve firmaların yarısının yok olma tehlikesi yaşadığını dile getirdi.

Verilen bilgilere göre; 2020’de pandeminin etkisiyle küresel otomotiv endüstrisi önceki yıla oranla yüzde 17 daralarak 15 milyon daha az araç üretti. Avrupa özelinde otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 daralarak 4,8 milyon adet azaldı. Türk otomotiv tedarik sanayi geçen yıl yüzde 10 üretim kaybı yaşadı. Bu dönemde sektörün ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu, ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu. Kemal Yazıcı, “Yani kasamızdan geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde sektör için önemli bir kayıp oldu” dedi.

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen Yazıcı, “Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız ve üzerine çalışmamız gereken bir konu. Elektrikli araçlara gereken teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’de uygun ortamın yaratılmasına, üye firmaların bu teknolojileri geliştirebilmesi adına gerekli bilgi seviyesi ve altyapıya ulaşmasına destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile tedarikçilerimizi bir araya getirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak” açıklamasını yaptı. TAY

SAD’ın 460’tan fazla üyesi bulunuyor

Türk otomotiv sanayinde yeni teknoloji geliştirme altyapısının, özellikle batarya konusunda istenilen seviyede olmadığını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti: "Ford Otosan paketleme işini ve modül alt montajını kendileri yapacaklar. Renault da batarya yatırımı hibrit aracı için yaptı. Bu, şu anlama geliyor; artık batarya içindeki tüm komponentlerin yerli yapılabilme ihtimali var. Ülkemizde birçok tedarikçinin bu konuda birkaç yıldır çalıştığını biliyoruz. Günümüzde elektrikli araç teknolojilerini Çin, Japonya, Amerika ve Almanya yönlendiriyor. Türkiye maalesef bu ülkelerin arasında değil ve bunun birçok nedeni var. Biz sektör olarak takip eden konumundan çıkmaya çalışıyoruz ve bunun ancak ve ancak planlı ve akıllı çalışmaktan geçtiğini biliyoruz. TOGG, tedarik sanayimiz açısından büyük bir şans. Ama bu işin zaman alacağını da biliyoruz. diğer yandan, yeni yatırımlar için nakit ihtiyacımızı karşılayacak finansal desteklere ihtiyaç var."

2021’de küresel üretimin yüzde 13’lük bir artışla 87 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa’da ise yüzde 15 büyümeyle 19,4 milyon adet araç üretilmesi bekleniyor. Yazıcı, “Bu yıl dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1,5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Hedef; dünyada ilk 10

TAYSAD, 2030 yılına kadar Türk tedarik sanayisini küresel pazarda tasarım, teknoloji ve tedarik gücüyle küresel üretimde ilk 10’a taşımak istiyor. Şektör, şu anda 14. sırada yer alıyor. Bu kapsamda 4 ana öncelik belirlendi: Yeni teknolojiler, rekabetçi tedarik sanayi, ihracat artışı ve güçlü dernek.