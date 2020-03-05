2019’da Bursa’nın lideri Fiat oldu

05 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak 2019 yılını tamamlayan Fiat, Bursa’da da lider marka oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve aralık ayı trafik tescil kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da başarısını sürdürdü ve otomobil+hafif ticari araç toplamında 46 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi. Fiat, segmentasyon olarak bakıldığında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşadık. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. Bursa’daki liderliğimizde kıymetli iş ortaklarımız Birmot Bursa ve Banoto’ya özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan ise Fiat’ın Bursa’daki gücünü temsil eden Birmot Bursa ve Banoto ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Karacan; “2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü teşkilatımızı kutluyorum. Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ağımız ile 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.