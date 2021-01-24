2020’yi rekorla kapatan Peugeot Türkiye, hedef büyüttü

Aysel YÜCEL

Peugeot Türkiye, 2020’de 36 bin 589’u binek, 7 bin 85’i hafif ticari olmak üzere toplam 43 bin 674 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 5,7 pazar payı elde etti. Böylece marka tarihinde son 16 yılın en yüksek satış adedine ulaştı. Binek araç pazarı satış sıralamasında yüzde 6 pazar payıyla beşinci sırada yer alan marka 25 bin 960 adetlik rekor satış ile 2020 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu. İbrahim Anaç, 2020’deki performanslarını şu şekilde değerlendirdi: “Pandemiden önce de dijital altyapımıza ve dış talep sistemimize çok önem veren bir markaydık. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık, tamamının satılacağını taahhüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik.”

SUV’da liderliği koruma hedefi

2021’de hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Anaç, “Bu yıl Türkiye toplam pazarının yaklaşık 700 bin adet olacağını öngörüyoruz. Biz de bu yıl pazar payımızı yüzde 8’e çıkartıp yaklaşık 55 bin adetlik rekor satış hedefliyoruz. SUV’da liderliğimiz korurken, pazara yeni sunduğumuz B hatchback modelimiz 208 ile bu sınıfta da ilk üçe girmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Markanın elektrikli araçlardaki atağı konusunda da değerlendirmeler yapan Anaç, “Peugeot, elektrikli otomobiller konusunda çok iddialı. Yapılan araştırma çıktıları da Türk tüketicilerinin elektrikli bir araç tercih edeceklerse seçimlerinin markamızdan yana olabileceğini gösteriyor. Ülkemizde de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Yıl ortasına sürprizlerimiz olabilir” dedi.

PSA Türkiye, bölgenin lideri oldu

Anaç, PSA Türkiye’nin Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarıyla toplamda satışlarını yüzde 79 artışla 100 bin 144 adede ulaştırdığını söyledi. Anaç, “Türkiye, PSA Grubu pazarlarında satış adetleri bakımından altıncı, kendi bölgesinde ise birinci pazar oldu” dedi.

Tasarımda iddiasını artırdı

Yeni Peugeot 208’in lansmanı salgına karşı gerekli önlemler alınarak İstanbul Boğazı'nda arabalı vapurda gerçekleştirildi. Avrupa pazarlarında bir yıldır satılmasına rağmen Türkiye’de geçen hafta satışa sunulan Yeni Peugeot 208, tasarımda iddiasını artırıyor. Daha sporcu detaylara kavuşan 208, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle pazara sunuluyor. Yeni modelin fiyatı 169 bin TL7den başlayıp, en üst motor ve donanım seviyesinde 231 bin 500 TL’ye yükseliyor.