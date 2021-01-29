'2021’de yerli ve ikinci el otomobiller gözde olacak'

Koronavirüs salgınının sıfır araç üretimini durdurmasıyla doğan arz-talep dengesizliği, otomotiv sektörüne sert bir fren yaptırsa da sektör oyuncuları sıfır araç üretiminin artması ve tedarik sorununun azalmasının beklendiği 2021 yılından umutlu. ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 778 adetlik bir satış gerçekleştirdi ki bu yıl da paralel bir satış öngörümüz var. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl dünya genelinde otomobil ve yedek parça konularında tedarik sorunları yaşanmıştı. Tüketiciler bu yıl hem yerli hem ithal araç bulunurluğu daha iyi seviyede olacağı için istediği marka ve ürüne çok daha kolay ulaşabilir hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu. 2021 yılında müşteri eğilimlerini ve hangi segmentlerin dikkat çekeceğini değerlendiren Fidan, şöyle devam etti:



“Yerli araç üreten markalar ÖTV matrahında yüzde 50’de kalmak için mücadele verirken, tüketici için yerli üretim olan araçlar hala büyük bir fırsat sunuyor. ÖTV zammı üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Kredi faiz oranları hala müşteri lehine olmakla birlikte, artık bireysel müşteriler için satın almadan araç sahibi olma koşulları da devrede. Bazı markalarda bireysel müşteriler uzun dönem kiralamayı yapabilir duruma geldi. Bu nedenle pazarın 2021 yılında büyüyeceğini düşünüyoruz.”

Ekim ayının son çeyreği itibarıyla ikinci el araç pazarında arzın artmasıyla yaklaşık 2 ayda fiyatlarda yüzde 15’lik bir düşüş yaşandığını hatırlatan Fidan, “ Müşterilerin alım maliyetinin düşmesi nedeniyle ikinci el otomobil almak için oldukça doğru bir zaman” dedi.

Görüntülü araç danışmanlığı alanların sayısı 5’e katlandı



Tüketicilerin araçları hakkındaki beyanlarını markaların online sistemine girerek fiyatlandırabildiği ve nakit satışa çevirebildiği bir yıl olacağını kaydeden Fidan, pandemi nedeniyle daha önce çok tercih edilmeyen online siparişlerin de hız kazanmaya başladığını ifade etti.

Bu noktada temassız ve müşteri adresine teslim edilen online bir hizmet vermeye başladıklarını belirten Fidan, “ASF Otomotiv olarak hafta sonları showroomlarımızı ziyaret edemeyen müşterilerimize, yetkili satıcılığını üstlendiğimiz Fiat, Renault ve Dacia markalarımız için görüntülü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Pandemi öncesinde aylık ortalama 5-6 adet olarak gerçekleşen görüntülü görüşmeler; pandemi döneminde özellikle kısıtlamaların olduğu günlerin de etkisi ile 30’ları buluyor. Online görüşmelere ilgi oldukça yoğun” diye konuştu.

Bu yıl büyüme hedefimiz yüzde 5

Belirsizliği iyi yöneten, değişen şartlara ve tüketici davranışlarına çabuk adapte olarak aksiyon alan markaların 2021 yılında rekabette avantaj sağlayacağını dile getiren Fidan, 2021 hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl ASF Otomotiv olarak 10 bin adetlik bir satış gerçekleştirdik. Bu yıl ise pazar payı kaybetmeden yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda günlük kiralama tarafında 5 bin adet olan araç parkımızı bu yıl korumayı planlıyoruz.”