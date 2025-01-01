2024'te en çok satan SUV: Türkiye yollarındaki Togg sayısı 49 bin 676 oldu

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin elektrikli aracı T10X, her geçen yıl daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. 2023’te 19 bin 583 adet satan T10X, 2024 yılında toplam 30 bin 93 adetle büyük bir sıçrama yaptı. Bu rakamın 5 bin 732’si aralık ayında gerçekleşti. Böylece T10X’in trafikteki toplam araç sayısı, yüzde 53,6 artışla 49 bin 676’ya ulaştı.

Trugo şarj istasyonu sayısını 842'ye çıkardı

Togg’un şarj ağı Trugo da hızla genişledi. 81 ilde hizmet veren Trugo, yüksek hızlı DC şarj istasyonu sayısını 842 cihaza ve 1684 sokete çıkarırken, AC istasyonlarının sayısını da 363’e yükseltti.

Trumore 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Dijital platform Trumore ise 2024’te 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak çeşitli yeniliklerle büyümeye devam etti. T10X’i dijital sanat galerisine dönüştüren “Mode Art” uygulaması, en popüler özelliklerden biri oldu. Ayrıca, lokasyon bazlı hizmetler sunan “Trumore Gez,” yapay zeka destekli AI Kamera ve AI Radyo gibi uygulamalar da yoğun ilgi gördü.

Trumore platformu kullanıcıları, yıl boyunca eğlenceli oyunlar oynayıp, sürdürülebilirlik temalı “Twin” uygulamasıyla çevre bilincine katkı sağladı. TRT Çocuk’un uygulamaları ve diğer dijital hizmetlerle zenginleşen platform, alışveriş, eğlence ve eğitim odaklı birçok seçeneği bir araya getirdi.