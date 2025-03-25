2024'te her 3 elektrikli araç satışının 2'si Çin'de gerçekleşti

Çin'de elektrikli araç satışları rekor kırmaya devam ediyor. Elektrikli araç satışlları ülkede geçtiğimiz yıl 11,3 milyona ulaşarak, dünyanın geri kalanındaki satışların neredeyse iki katını oluşturmayı başardı.

Elektrikli araç satışları dünya genelinde arttı

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024'te dünyadaki elektrikli araç satışları 17,3 milyonu buldu. Bu satışlar, 2023'teki 14 milyon seviyesine göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

Toplam elektrikli araç satışları, geçen yıl kaydedilen tüm araç satışlarının yüzde 20'sine karşılık geldi.

Elektrikli araç satışlarında devam eden hızlı büyümenin lideri Çin oldu. Geçen yılki küresel elektrikli araç satışlarının yaklaşık üçte ikisi Çin'de gerçekleşirken, ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 40 büyüme gösterdi.

Çin'de 2024'te gerçekleşen 11,3 milyonu bulan elektrikli araç satışı, tek başına dünyanın geri kalanındaki tüm satışların neredeyse iki katını oluşturdu.

Ülkede uzun menzilli elektrikli araçlara talep artmaya devam ederken, hükümetin uyguladığı sübvansiyon içeren araç takas programı da satışlardaki büyümeyi destekledi.

Çin'de 2019'da bir milyon olan toplam elektrikli araç satışı, 2024'te 11,3 milyon seviyesine ulaşarak 10 kattan fazla büyüdü.

Avrupa ve ABD'de elektrikli araç satışları

ABD'deki elektrikli araç satışları da 2024'te yıllık bazda yüzde 10 artışla 1,5 milyon oldu. Bu büyümede, yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi ve tüketicilere sağlanan elektrikli araç teşvikleri etkili oldu.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araçlara teşviklerin kaldırılabileceğine yönelik açıklamaları, sektörün görünümü üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları 3,2 milyon olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satışlar, ağırlıklı olarak Almanya'daki zayıflamaya bağlı olarak, geçen yıl yüzde 6 geriledi.

İngiltere, Avrupa'da lider

Sıfır emisyon araç zorunluluğunun yürürlüğe girdiği İngiltere ise ilk kez Avrupa ülkeleri arasında bataryalı elektrikli araç satışlarının lideri olarak öne çıktı.

Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yaklaşık 1,3 milyon seviyesinde kaydedildi. Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde satışlar yıllık bazda yüzde 80 büyüdü.

Brezilya ve Endonezya'da elektrikli araç satışları sırasıyla yüzde 140 ve yüzde 190 artış gösterdi.

Satışların artmaya devam etmesi bekleniyor

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, elektrikli araç satışlarının bu yıl da 2024'e benzer şekilde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu yılki elektrikli araç satışlarının yüzde 18 artışla 20 milyonu aşması beklenirken, toplam satışların 12,9 milyonunu Çin'in oluşturacağı öngörülüyor. Böylece, Çin'de elektrikli araç satışlarındaki büyüme 2025'te yıllık bazda yüzde 17 seviyesinde gerçekleşecek.

Avrupa ülkelerinde satışların yüzde 15 artışla 3,5 milyonu bulması, ABD ve Kanada'da ise bu yıl 2,1 milyon elektrikli araç satılması bekleniyor.