2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı? En çok satan elektrikli araçlar hangileri?

Dünyada ve Türkiye'de hızla popülerleşen elektrikli araçların satış rakamları da hızla artıyor. Türkiye'de en çok Togg ve Tesla marka elektrikli araçlar dikkat çekerken, en çok satılan elektrikli araçlar da merak konusu oldu.

Türkiye'de 2024'te kaç araç satıldı?

Elektrikli modeller de dahil olmak üzere Ocak - Haziran 2024 tarihlerinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet araç satıldı. Otomobil satışları da söz konusu dönemde yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıktı.

Türkiye'de 2024'te kaç elektrikli araç satıldı?

Ocak - Haziran 2024 döneminde, tam elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,5'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Togg T10X kaç adet sattı? Togg satış rakamları...

Yerli otomobil markası Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

Türkiye'de 2024'te en fazla satılan elektrikli markalar hangileri?

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg'un ardından satışlarda 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle de Tesla sıralandı. KG Mobility (SsangYong) 2 bin 522 adetle dördüncü ve 1925 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW 5 Serisi ve BMW X1 şeklinde gerçekleşti.