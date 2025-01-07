2024'te kaç elektrikli otomobil satıldı? Togg T10X ve Tesla Model Y satış rakamları!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılı otomobil satışlarını açıkladı. Toplam pazarda 980 bin 341'i binek otomobil olmak üzere 1 milyon 238 bin 509 adetlik rekor satış kayda geçti.

Türkiye'de kaç elektrikli araç satıldı

Son dönemlerin modası olan elektrikli araçların satış adedi ise bir yılda yüzde 45,9 artarak 105 bin 315 adede ulaştı. Geçen yıl bu rakam 72 bin 179 olarak açıklanmıştı. 2024'te elektrikli araçların pazar payı yüzde 10,7 oldu.

En çok satan elektrikli araç

Türkiye'de 2024 yılında en çok satan elektrikli araç Togg'un T10X modeli oldu. Togg geçen yıl 30 bin 93 sataran yüzde 30,25'lik pazar payına ulaştı. ABD merkezli Tesla'nın Model Y aracı ise 11 bin 534 satarak yüzde 11,54'lük pazar payıyla ikinci sıradaki yerini aldı.