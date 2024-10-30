2024'ün ilk 9 ayında Renault Group geliri 37,7 milyar Euro'ya ulaştı

2024'ün ilk 9 ayında 37,7 milyar Euro gelir elde eden Renault Group Finans Direktörü Thierry Pieton, üçüncü çeyrek gelirlerinin, bu yılki ürün ataklarından faydalanmaya başladığını belirtti ve "Bu zorlu ortamda, çevikliğimizi artırmak ve bir sonraki dönemi inşa etmek için kararlı ekiplerimizle derinlemesine dönüşümümüzü hızlandırıyoruz" dedi.

Marka, Avrupa'da üçüncü, hafif ticari araçlarda ise Avrupa ve Fransa'da ilk sırada yer aldı. Clio, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci araç oldu. Dacia, Avrupa binek araç satışlarında dokuzuncu sırada, Avrupa perakende satış sıralamasında ise ilk 3'te yer aldı. Sandero, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan araç oldu. Alpine, ürün atağı öncesinde yıl başından itibaren yüksek çift haneli bir büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 10,701 milyon Euro gelir

2024'ün üçüncü çeyreğinde Grubun geliri 10,701 milyon Euro olarak gerçekleşti. Sabit döviz kurlarında gelir yüzde 5 artış kaydetti. Otomotiv gelirleri, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 düşüşle 9,347 milyon Euroya ulaştı. Sabit döviz kurlarında yüzde 2,6'lık bir artış yaşandı.

Mobilite hizmetleri, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 11 milyon Euro olan Grup gelirine, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 14 milyon Euro tutarında katkıda bulundu. Mobilize finansal hizmetler, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 1,340 milyon Euro gelir elde etti ve 2023'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 21,6'lık bir artış gösterdi. Bu artış, daha yüksek faiz oranları ve ortalama aktiflerin yüzde 8,5 oranında artmasıyla gerçekleşti.

Avrupa'da 1 milyon 175 bin 762 araç satışı

Eylül sonunda toplam envanter seviyesi, normal mevsimsel gelişimle ve Grubun yeni ürün tanıtımlarının artışıyla uyumlu olarak gerçekleşti. Ayrıca toplam envanter, eylül ayı sonunda yaklaşık 2 aylık ileri satışlarla sağlam bir sipariş defteri tarafından da desteklenmektedir.

2024'ün ilk dokuz ayında Grup satışları 1 milyon 637 bin 225 araç satışı ile 2023'ün aynı dönemine kıyasla sabit kaldı. Renault Group, Avrupa'da 1 milyon 175 bin 762 araç sattı ve pazardan daha hızlı bir büyüme gösterdi.