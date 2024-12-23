2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne kadar? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Her yıl yeniden belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yıl zam oranları otomobil sahipleri tarafından merak ediliyor. Vergi, harç ve cezalara 2025 yılında Yeniden Değerleme Oranı kadar zam gelecek. 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,49 olarak duyurulurken, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu oranda artacak. Böylece 2025 yılında ödenecek en düşük MTV de belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 oldu. Bu oran aynı zamanda 2025 için Yeniden Değerleme Oranı.
2025 yılında vergi, harç ve cezalar gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde zamlanacak.
En düşük 2025 motorlu taşıtlar vergisi
Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarka hesaplandığında motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.
Silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.
Hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek? İşte motora göre 2025 MTV'si
Motor Hacmi (cm³) / Araç Bedeli (TL)
1300 cm³ ve aşağısı
260.000 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 4.835
4-6 yaş: 2.253
7-11 yaş: 1.884
12-15 yaş: 1.421
16 ve yukarı yaş: 499
260.000-374.219 TL arası:
1-3 yaş: 5.314
4-6 yaş: 2.477
7-11 yaş: 2.069
12-15 yaş: 1.567
16 ve yukarı yaş: 552
374.219 TL üstü:
1-3 yaş: 5.804
4-6 yaş: 2.701
7-11 yaş: 2.265
12-15 yaş: 1.711
16 ve yukarı yaş: 595
1301 - 1600 cm³
260.000 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 8.423
4-6 yaş: 4.218
7-11 yaş: 3.663
12-15 yaş: 2.589
16 ve yukarı yaş: 994
260.000-374.219 TL arası:
1-3 yaş: 9.269
4-6 yaş: 4.642
7-11 yaş: 4.032
12-15 yaş: 2.839
16 ve yukarı yaş: 1.086
374.219 TL üstü:
1-3 yaş: 10.113
4-6 yaş: 5.062
7-11 yaş: 4.390
12-15 yaş: 3.090
16 ve yukarı yaş: 1.179
1601 - 1800 cm³
651.828 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 16.371
4-6 yaş: 8.551
7-11 yaş: 7.524
12-15 yaş: 4.591
16 ve yukarı yaş: 1.774
651.828 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 17.867
4-6 yaş: 9.323
7-11 yaş: 8.220
12-15 yaş: 5.015
16 ve yukarı yaş: 1.941
1801 - 2000 cm³
651.828 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 25.793
4-6 yaş: 13.268
7-11 yaş: 11.675
12-15 yaş: 6.949
16 ve yukarı yaş: 2.732
651.828 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 28.144
4-6 yaş: 14.480
7-11 yaş: 12.736
12-15 yaş: 7.579
16 ve yukarı yaş: 2.983
2001 - 2500 cm³
813.987 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 38.697
4-6 yaş: 18.764
7-11 yaş: 17.550
12-15 yaş: 10.482
16 ve yukarı yaş: 4.146
813.987 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 42.593
4-6 yaş: 21.857
7-11 yaş: 20.460
12-15 yaş: 12.246
16 ve yukarı yaş: 4.523
2501 - 3000 cm³
1.629.115 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 53.953
4-6 yaş: 31.357
7-11 yaş: 29.323
12-15 yaş: 15.771
16 ve yukarı yaş: 5.782
1.629.115 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 58.865
4-6 yaş: 34.203
7-11 yaş: 31.992
12-15 yaş: 17.208
16 ve yukarı yaş: 6.308
3001 - 3500 cm³
1.629.115 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 82.174
4-6 yaş: 49.391
7-11 yaş: 44.538
12-15 yaş: 22.232
16 ve yukarı yaş: 8.895
1.629.115 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 89.653
4-6 yaş: 53.877
7-11 yaş: 48.586
12-15 yaş: 24.246
16 ve yukarı yaş: 8.895
3501 - 4000 cm³
2.607.770 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 129.202
4-6 yaş: 74.255
7-11 yaş: 65.703
12-15 yaş: 29.323
16 ve yukarı yaş: 11.675
2.607.770 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 140.962
4-6 yaş: 81.297
7-11 yaş: 71.687
12-15 yaş: 31.992
16 ve yukarı yaş: 12.736
4001 cm³ ve yukarısı
3.096.526 TL’yi aşmayan:
1-3 yaş: 211.479
4-6 yaş: 105.925
7-11 yaş: 93.918
12-15 yaş: 42.209
16 ve yukarı yaş: 16.371
3.096.526 TL’yi aşan:
1-3 yaş: 230.699
4-6 yaş: 115.558
7-11 yaş: 102.459
12-15 yaş: 46.045
16 ve yukarı yaş: 17.867